НБУ вперше з грудня 2024 року збільшив продаж валюти: що сталося

У травні 2025 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 2,92 млрд доларів. Таким чином, регулятор вперше з грудня 2024 року збільшив валютні інтервенції. Це свідчить про посилення дефіциту валюти.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

Валютні інтервенції НБУ

У травні 2025 року Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 2,92 млн доларів — це на 679 млн більше, ніж у квітні, коли обсяг інтервенцій становив 2,24 млн доларів.

Таким чином, регулятор вперше з грудня минулого року наростив продаж валюти з резервів, що свідчить про загострення ситуації на валютному ринку. Попри збереження стабільного курсу, структурний дефіцит валюти посилився.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав на міжбанку 14,58 млрд доларів.

Курс долара в травні

У травні офіційний курс долара коливався між 39,51 та 41,52 грн.

Протягом травня торгівельна активність на міжбанку майже не змінилась, проте середньоденні об’єми продажу валюти знизились на більше ніж 5% до 204 млн дол. при незначному зростанні середньодобового попиту на 3% до 294 млн дол.

Що буде з курсом у червні

За прогнозами експертів, у червні очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро.

Травень для курсу гривні щодо долара минув відносно стабільно: на міжбанку курс навіть трохи знизився — з 41,56 до 41,52 грн за долар, а на готівковому ринку — з 41,72 до 41,70 грн. Натомість пара гривня/євро демонструвала помітніші коливання.