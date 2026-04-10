НБУ зафиксировал уменьшение количества участников небанковского рынка

НБУ
Количество участников небанковского финансового рынка в марте 2026 года сократилось на два учреждения — до 759, тогда как количество банков с действующими лицензиями осталось неизменным и составляет 60.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В течение месяца были аннулированы лицензии четырем финансовым компаниям, из которых двум — по их заявлению, еще двум — в принудительном порядке. Кроме того, Национальный банк сузил объем лицензии одной финансовой компании.

Из государственных реестров исключены пять небанковских финансовых учреждений, в том числе один страховой брокер — по собственной инициативе, а также четыре финансовых компании — принудительно. В то же время в реестры включены три страховых брокера.

По состоянию на 1 апреля 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работали 399 финансовых компаний (против 403 месяцев раньше), 47 страховщиков non-life, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 100 ломбардов, 81 кредитный союз, один лизинго. и 73 коллекторских компаний.

Количество банковских групп осталось неизменным — 15, в то время как количество небанковских финансовых групп сократилось на одну — до 39.

На платежном рынке действует 13 платежных систем, созданных резидентами (против 14 ранее), а также 10 международных платежных систем.

Среди поставщиков финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений, 11 финансовых учреждений с правом предоставления платежных услуг, один банк – эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи. Количество этих участников в марте не изменилось.

К другим участникам платежного рынка относятся 69 коммерческих агентов, 32 технологических оператора платежных услуг и четыре поставщика нефинансовых платежных услуг — их количество также осталось стабильным.

В течение марта в Национальный банк поступило 228 запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Из них 137 касались финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей, 38 – страховщиков, 17 – кредитных союзов и коллекторских компаний, еще 36 – банков.

Напомним, в феврале количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на восемь учреждений – до 761. Количество банков не изменилось и составляет 60 лицензиатов.

Автор:
Татьяна Гойденко