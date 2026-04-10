Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ зафіксував зменшення кількості учасників небанківського ринку

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у березні 2026 року скоротилася на дві установи — до 759, тоді як кількість банків із чинними ліцензіями залишилася незмінною і становить 60.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Упродовж місяця було анульовано ліцензії чотирьом фінансовим компаніям, з яких двом — за їхньою заявою, ще двом — у примусовому порядку. Крім того, Національний банк звузив обсяг ліцензії одній фінансовій компанії.

Із державних реєстрів виключено п’ять небанківських фінансових установ, зокрема одного страхового брокера — за власною ініціативою, а також чотири фінансові компанії — примусово. Водночас до реєстрів включено трьох страхових брокерів.

Станом на 1 квітня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 399 фінансових компаній (проти 403 місяцем раніше), 47 страховиків non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 100 ломбардів, 81 кредитна спілка, один лізингодавець, 47 страхових брокерів (проти 45 раніше) та 73 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася незмінною — 15, тоді як кількість небанківських фінансових груп скоротилася на одну — до 39.

На платіжному ринку діє 13 платіжних систем, створених резидентами (проти 14 раніше), а також 10 міжнародних платіжних систем.

Серед надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ, 11 фінансових установ із правом надання платіжних послуг, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку. Кількість цих учасників у березні не змінилася.

До інших учасників платіжного ринку належать 69 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг і чотири надавачі нефінансових платіжних послуг — їх кількість також залишилася стабільною.

Фото 2 — НБУ зафіксував зменшення кількості учасників небанківського ринку

Упродовж березня до Національного банку надійшло 228 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Із них 137 стосувалися фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців, 38 — страховиків, 17 — кредитних спілок і колекторських компаній, ще 36 — банків.

Нагадаємо, у лютому кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків не змінилася і складає 60 ліцензіатів.

Автор:
Тетяна Гойденко