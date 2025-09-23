НБУ запретил Trustee Global UAB предоставлять платежные услуги: что говорят в компании

Национальный банк принял решение признать услуги компании Trustee Global UAB, предоставляемые через приложение (криптогаманец) Trustee Plus содержащими признаки финансовых платежных услуг, подлежащих лицензированию и авторизации регулятором, и запретил их предоставление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что при осуществлении надзора за деятельностью поставщиков платежных услуг внимание регулятора привлекло платежный сервис Trustee (https://trusteeglobal.com/) и его приложение Trustee Plus.

По результатам углубленного анализа установлено, что Trustee Global UAB, рекламируя и продвигая свои услуги на территории Украины, предоставляет в приложении Trustee Plus услуги, по своей сути содержащие признаки финансовых платежных услуг по:

перевода средств без открытия счета;

выполнение платежных операций с собственными средствами пользователя со счета/на счет пользователя.

Полученные комментарии от Trustee Global UAB по результатам углубленного изучения не опровергают, а в некоторых случаях подтверждают предоставление этой компанией финансовых платежных услуг в приложении Trustee Plus на территории Украины.

В этой связи регулятор принял решение признать услуги с использованием сервиса Р2Р и по предоставлению услуг по переводу евро со счета/на счет пользователя в приложении Trustee Plus услугами, по своей сути содержащими соответствующие признаки финансовых платежных услуг, и запретить их предоставление на территории Украины.

Со своей стороны, НБУ предупреждает украинцев быть чрезвычайно осторожными при взаимодействии с различными онлайн-платформами и сервисами, неавторизованными для предоставления финансовых услуг в Украине.

Обновлено в 12:25. Учредитель и CEO Trustee Plus Вадим Груша заявил, что активы пользователей в безопасности, а для клиентов Trustee Plus ничего не меняется: регистрация новых пользователей в Украине была приостановлена ​​22 мая. Услуги на территории ЕС предоставляются в соответствии с законодательной базой Европейского Союза.

"Начиная с мая 2024 года мы неоднократно пытались наладить конструктивный диалог с НБУ, чтобы провести консультации и объяснить особенности деятельности Trustee Plus... В ответ получили от НБУ позицию, что "в настоящее время у Национального банка нет полномочий по авторизации криптовалютных сервисов / поставщиков услуг в сфере виртуальных активов" в связи с отсутствием в Украине профильного закона", - подчеркнул он.

Груша добавил, что Trustee Global UAB выполняет операции с криптоактивами, к которым в решении НБУ нет замечаний, а операции с фиатными активами выполняются польским партнером Quicko, которая лицензирована в ЕС и оказывает услуги резидентам ЕС.

По его словам, решение НБУ создает отрицательный прецедент для всего крипторынка, фактически запрещая P2P-взаимодействие между пользователями. Также НБУ делает "безосновательные предположения" о работе евровых балансов в приложении Trustee Plus, считает основатель Trustee Plus.

