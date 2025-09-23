НБУ заборонив Trustee Global UAB надавати платіжні послуги: що кажуть у компанії

Національний банк ухвалив рішення визнати послуги компанії Trustee Global UAB, які надаються через застосунок (криптогаманець) Trustee Plus, такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг, які підлягають ліцензуванню та авторизації регулятором, та заборонив їх надання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що під час здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг увагу регулятора привернув платіжний сервіс Trustee (https://trusteeglobal.com/) та його застосунок Trustee Plus.

За результатами поглибленого аналізу встановлено, що Trustee Global UAB, рекламуючи та просуваючи свої послуги на території України, надає у застосунку Trustee Plus, послуги, що за своєю суттю містять ознаки фінансових платіжних послуг із:

переказу коштів без відкриття рахунку;

виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку / на рахунок користувача.

Отримані НБУ коментарі від Trustee Global UAB за результатами поглибленого вивчення не спростовують, а в деяких випадках підтверджують надання цією компанією фінансових платіжних послуг у застосунку Trustee Plus на території України.

У зв’язку з цим регулятор ухвалив рішення визнати послуги з використанням сервісу Р2Р та з надання послуг з переказу євро з рахунку / на рахунок користувача в застосунку Trustee Plus послугами, які за своєю суттю містять відповідні ознаки фінансових платіжних послуг, та заборонити їх надання на території України.

Зі свого боку НБУ попереджає українців бути надзвичайно обережними під час взаємодії з різними онлайн-платформами та сервісами, неавторизованими для надання фінансових послуг в Україні.

Оновлено о 12:25. Засновник та CEO Trustee Plus Вадим Груша заявив, що активи користувачів у безпеці, а для клієнтів Trustee Plus нічого не змінюється: реєстрація нових користувачів в Україні була припинена 22 травня. Послуги на території ЄС надаються у відповідності до законодавчої бази Європейського союзу.

"Починаючи з травня 2024 року ми неодноразово намагалися налагодити конструктивний діалог із НБУ, щоб провести консультації і пояснити особливості діяльності Trustee Plus... У відповідь отримали від НБУ позицію, що "наразі в Національного банку немає повноважень щодо авторизації криптовалютних сервісів / постачальників послуг у сфері віртуальних активів" у зв'язку із відсутністю в Україні профільного закону", - наголосив він.

Груша додав, що Trustee Global UAB виконує операції з криптоактивами, до яких у рішенні НБУ немає зауважень, а операції з фіатними активами виконуються польским партнером Quicko, яка ліцензована в ЄС та надає послуги резидентам ЄС.

За його словами, рішення НБУ створює негативний прецедент для всього крипторинку, фактично забороняючи P2P-взаємодію між користувачами. Також НБУ робить "безпідставні припущення" щодо роботи єврових балансів у застосунку Trustee Plus, вважає засновник Trustee Plus.

Нагадаємо, НБУ запропонував оновити порядок автентифікації на платіжному ринку. Зміни мають знизити ризики шахрайства, підвищити надійність роботи платіжної інфраструктури та наблизити українське законодавство до стандартів ЄС.