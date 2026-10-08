НДС не спасает бюджет: Подласа предупредила о более чем 70 млрд грн недополученных доходов

Невыполнение доходов общего фонда госбюджета Украины по итогам 2026 года может превысить 70 млрд. грн. За девять месяцев бюджет уже недополучил 49,5 млрд. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, информирует "Интерфакс-Украина".

По ее словам, оценка, что бюджет в этом году из-за российских обстрелов может недополучить около 70 млрд грн, вероятнее всего, занижен.

"Я думаю, что общее недовыполнение доходов будет больше 70 млрд грн по году", - сказала Подласа.

НДС недополучает более $1,5 млрд

Самые большие проблемы наблюдаются с поступлениями внутреннего и импортного налога на добавленную стоимость.

По словам Подласы, недовыполнение плана по этим поступлениям уже превысило $1,5 млрд. Частично потери компенсируются перевыполнением поступлений от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль предприятий.

В общей сложности из 49,5 млрд грн недополученных доходов за девять месяцев 32 млрд грн пришлись именно на август и сентябрь.

Секвестр бюджета пока не требуется

Подласса также прокомментировала возможность секвестра государственного бюджета. По ее словам, такой шаг предусматривал бы сокращение всех расходных программ, кроме защищенных статей, и был бы жестче режима приоритетизации расходов, который правительство ввело в конце сентября.

Она считает правильным решение правительства и Министерства финансов ограничить, прежде всего, капитальные расходы.

"Это можно было сделать и раньше", - отметила глава бюджетного комитета.

Вместе с тем, Подласа не видит необходимости в большем привлечении бюджетного комитета к оперативному распределению расходов.

ОВГЗ: новые заимствования фактически идут на погашение старых

Отдельно Подласа оценила решение Министерства финансов сохранять предложение и доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), даже несмотря на ограничение финансирования отдельных расходных программ.

По ее мнению, такая политика в целом оправдана. Украина накопила значительный объем старых ОВГЗ, поэтому новые заимствования в значительной степени используются для их погашения.

Этот подход заложен и в проект государственного бюджета на 2027 год. Объем привлечения и погашения ОВГЗ в нем составляет по 544 млрд. грн.

В то же время Подласа подчеркнула, что внутренние заимствования обходятся государству дороже средств международных партнеров.

Украине необходим транш ЕС на $4,26 млрд

По словам главы бюджетного комитета, одной из главных финансовых задач для Украины сейчас является получение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере $4,26 млрд.

"Без этих $4 млрд мы не выгребём", - подчеркнула Подласа, объясняя значение средств для поддержки бюджетной ликвидности.

Для получения транша Украине необходимо выполнить ряд условий. Среди них — принятие во втором чтении и в целом законопроектов по оценке имущества, создание отборочной комиссии для членов Счетной палаты и внесение изменений в политически значимые лица (ПЭП), которые должны отвечать требованиям Европейской комиссии.

Курс гривны зависит прежде всего от НБУ

Подласса также отметила, что возможности правительства влиять на бюджетные доходы через валютный курс ограничены.

По ее словам, курс гривны в значительной степени зависит от политики Национального банка, чем от решений правительства.

Таким образом, бюджет в конце 2026 сталкивается одновременно с падением отдельных налоговых поступлений, потребностью в ограничении расходов и необходимостью привлекать внешнее финансирование для поддержания ликвидности.

Напомним, что Национальный банк зафиксировал ухудшение деловых настроений и экономической активности в Украине в августе-сентябре на фоне усиления российских атак и блокады портов. В то же время, инфляция ускорилась до 8,1%, а спрос на валюту вырос, из-за чего НБУ увеличил ее продажу до $5,5 млрд в сентябре.