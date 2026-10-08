ПДВ не рятує бюджет: Підласа попередила про понад 70 млрд грн недоотриманих доходів

Недовиконання доходів загального фонду держбюджету України за підсумками 2026 року може перевищити 70 млрд грн. За дев’ять місяців бюджет уже недоотримав 49,5 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, інформує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, оцінка, що бюджет цього року через російські обстріли може недоотримати близько 70 млрд грн, найімовірніше, є заниженою.

"Я думаю, що загальне недовиконання доходів буде більше 70 млрд грн по року", — сказала Підласа.

ПДВ недоотримує понад $1,5 млрд

Найбільші проблеми спостерігаються з надходженнями внутрішнього та імпортного податку на додану вартість.

За словами Підласи, недовиконання плану за цими надходженнями вже перевищило $1,5 млрд. Частково втрати компенсуються перевиконанням надходжень від податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств.

Загалом із 49,5 млрд грн недоотриманих доходів за дев’ять місяців 32 млрд грн припали саме на серпень і вересень.

Секвестр бюджету поки не потрібен

Підласа також прокоментувала можливість секвестру державного бюджету. За її словами, такий крок передбачав би скорочення всіх видаткових програм, крім захищених статей, і був би жорсткішим за режим пріоритезації видатків, який уряд запровадив наприкінці вересня.

Вона вважає правильним рішення уряду та Міністерства фінансів обмежити насамперед капітальні видатки.

«Це можна було зробити й раніше», — зазначила голова бюджетного комітету.

Водночас Підласа не бачить необхідності у більшому залученні бюджетного комітету до оперативного розподілу видатків.

ОВДП: нові запозичення фактично йдуть на погашення старих

Окремо Підласа оцінила рішення Міністерства фінансів зберігати пропозицію та дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), навіть попри обмеження фінансування окремих видаткових програм.

На її думку, така політика загалом є виправданою. Україна накопичила значний обсяг старих ОВДП, тому нові запозичення значною мірою використовуються для їх погашення.

Цей підхід закладений і до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Обсяг залучення та погашення ОВДП у ньому становить по 544 млрд грн.

Водночас Підласа наголосила, що внутрішні запозичення обходяться державі дорожче, ніж кошти міжнародних партнерів.

Україні необхідний транш ЄС на $4,26 млрд

За словами голови бюджетного комітету, одним із головних фінансових завдань для України зараз є отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі $4,26 млрд.

«Без цих $4 млрд ми не вигребемо», — наголосила Підласа, пояснюючи значення коштів для підтримки бюджетної ліквідності.

Для отримання траншу Україні необхідно виконати низку умов. Серед них — ухвалення у другому читанні та в цілому законопроєктів щодо оцінки майна, створення відбіркової комісії для членів Рахункової палати та внесення змін щодо політично значущих осіб (ПЕП), які мають відповідати вимогам Європейської комісії.

Курс гривні залежить передусім від НБУ

Підласа також зазначила, що можливості уряду впливати на бюджетні доходи через валютний курс є обмеженими.

За її словами, курс гривні значно більшою мірою залежить від політики Національного банку, ніж від рішень уряду.

Таким чином, бюджет наприкінці 2026 року стикається одночасно з падінням окремих податкових надходжень, потребою в обмеженні видатків та необхідністю залучати зовнішнє фінансування для підтримки ліквідності.

Нагадаємо, Національний банк зафіксував погіршення ділових настроїв та економічної активності в Україні у серпні-вересні на тлі посилення російських атак і блокади портів. Водночас інфляція прискорилася до 8,1%, а попит на валюту зріс, через що НБУ збільшив її продаж до $5,5 млрд у вересні.