Недвижимость, земля, ценные бумаги: на продажу выставлены активы шести банков-банкротов на 173,1 млн грн

На этой неделе в электронной системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов шести ликвидированных банков, находящихся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Общая начальная цена всех лотов составляет 173,1 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Наибольшую часть активов, на сумму 93,0 млн грн, составляют недвижимость, земельные участки, транспорт и другие основные средства. Права требования по кредитам выставлены на продажу за 78,8 млн. грн. Кроме того, на торги выставлена дебиторская задолженность на 1,3 млн грн и ценные бумаги за 0,05 млн грн.

На аукцион выставлены активы таких банков:

АО "Коминвестбанк" - на общую сумму 118,9 млн грн. Из них 78,5 млн грн – это права требования по кредитам, а 40,4 млн грн – недвижимое имущество и другие основные средства;

- на общую сумму 118,9 млн грн. Из них 78,5 млн грн – это права требования по кредитам, а 40,4 млн грн – недвижимое имущество и другие основные средства; ПАО "Проминвестбанк" - на общую сумму 32,4 млн грн. На продажу выставлены недвижимость и имущество за 31,2 млн грн и дебиторская задолженность за 1,2 млн грн;

- на общую сумму 32,4 млн грн. На продажу выставлены недвижимость и имущество за 31,2 млн грн и дебиторская задолженность за 1,2 млн грн; АО "Айбокс Банк" - на общую сумму 13,5 млн грн. Из них 13,4 млн грн – недвижимость, а 0,06 млн грн – дебиторская задолженность;

- на общую сумму 13,5 млн грн. Из них 13,4 млн грн – недвижимость, а 0,06 млн грн – дебиторская задолженность; АО "Укрстройинвестбанк" - на общую сумму 7,5 млн грн. Недвижимость оценена в 7,2 млн грн, а права требования по кредитам – в 0,3 млн грн;

- на общую сумму 7,5 млн грн. Недвижимость оценена в 7,2 млн грн, а права требования по кредитам – в 0,3 млн грн; АО "МР Банк" - недвижимое имущество и земельные участки выставлено за 0,9 млн грн;

- недвижимое имущество и земельные участки выставлено за 0,9 млн грн; АО "Мегабанк" - ценные бумаги продаются за 0,05 млн грн.

Все средства, вырученные от продажи этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами ликвидированных банков, что является ключевой функцией Фонда гарантирования вкладов. Подробная информация о каждом лоте доступна на сайте фонда.

Напомним, недавно через систему "Prozorro.Продажи" на торги были выставлены активы 11 банки-банкротов. Общая начальная цена всех лотов составляла 295,4 млн грн.