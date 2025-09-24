Нерухомість, земля, цінні папери: на продаж виставлено активи шести банків-банкрутів на 173,1 млн грн

Цього тижня в електронній системі Prozorro.Продажі заплановано продаж активів шести ліквідованих банків, які перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Загальна початкова ціна всіх лотів становить 173,1 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Найбільшу частку активів, на суму 93,0 млн грн, складають нерухомість, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби. Права вимоги за кредитами виставлено на продаж за 78,8 млн грн. Крім того, на торги виставлено дебіторську заборгованість на 1,3 млн грн та цінні папери за 0,05 млн грн.

На аукціон виставлено активів таких банків:

АТ "Комінвестбанк" — на загальну суму 118,9 млн грн. З них 78,5 млн грн — це права вимоги за кредитами, а 40,4 млн грн — нерухоме майно та інші основні засоби;

— на загальну суму 118,9 млн грн. З них 78,5 млн грн — це права вимоги за кредитами, а 40,4 млн грн — нерухоме майно та інші основні засоби; ПАТ "Промінвестбанк" — на загальну суму 32,4 млн грн. На продаж виставлено нерухомість і майно за 31,2 млн грн та дебіторську заборгованість за 1,2 млн грн;

— на загальну суму 32,4 млн грн. На продаж виставлено нерухомість і майно за 31,2 млн грн та дебіторську заборгованість за 1,2 млн грн; АТ "Айбокс Банк" — на загальну суму 13,5 млн грн. Із них 13,4 млн грн — нерухомість, а 0,06 млн грн — дебіторська заборгованість;

— на загальну суму 13,5 млн грн. Із них 13,4 млн грн — нерухомість, а 0,06 млн грн — дебіторська заборгованість; АТ "Укрбудінвестбанк" — на загальну суму 7,5 млн грн. Нерухомість оцінено в 7,2 млн грн, а права вимоги за кредитами — в 0,3 млн грн;

— на загальну суму 7,5 млн грн. Нерухомість оцінено в 7,2 млн грн, а права вимоги за кредитами — в 0,3 млн грн; АТ "МР Банк" — нерухоме майно та земельні ділянки виставлено за 0,9 млн грн;

— нерухоме майно та земельні ділянки виставлено за 0,9 млн грн; АТ "Мегабанк" — цінні папери продаються за 0,05 млн грн.

Усі кошти, отримані від продажу цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків, що є ключовою функцією Фонду гарантування вкладів. Детальна інформація про кожен лот доступна на сайті фонду.

Нагадаємо, нещодавно через систему "Prozorro.Продажі" на торги були виставлені активи 11 банкі-банкрутів. Загальна початкова ціна всіх лотів становила 295,4 млн грн.