Нефтегазовые доходы России в августе упали до самого низкого уровня с начала 2026 года

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в августе 2026 года сократились до 4,9 млрд долларов – это самый низкий показатель с января. По сравнению с августом прошлого года поступления упали на 16%, а против июля 2026 обвалились сразу на 55%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные СЗРУ.

В денежном измерении сокращение доходов всего за один месяц составило 10,79 млрд долларов. В целом за январь-август 2026 года российский бюджет получил 57,97 млрд долларов нефтегазовых поступлений, что на 16,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время чистые поступления непосредственно от нефтяного сектора в августе составили 3,77 млрд долларов, сократившись на 22% в годовом исчислении.

Почему иссякают нефтяные поступления Кремля

Главной причиной фискального спада стало удешевление российской экспортной нефти марки Urals, от стоимости которой напрямую зависит объем ключевых налогов на добычу:

Удары по НПЗ: дополнительное давление на поступление создают атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям. Основной финансовый эффект от разрушений заводов проявится в ближайшие месяцы;

Расходы на демпфер: существенным бременем для бюджета остаются выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу — субсидии, которой государство компенсирует убытки от продажи горючего на внутреннем рынке вместо экспорта. За восемь месяцев 2026 г. эти выплаты достигли 10,58 млрд долларов;

Несоблюдение бюджетного правила: в августе фактические поступления оказались примерно на 44 млн долларов ниже базового уровня, заложенного в бюджетных нормативах. Это сужает возможность финансирования субсидий для нефтепереработки;

Истощение резервов: даже в случае подорожания сырья возврат доходов к показателям 2025 маловероятно. Кремль будет вынужден покрывать дефицит на средства внутренних заимствований, повышение налогов на другие сектора и остатки фондов.

Напомним, ранее сообщалось, что нефтяные доходы РФ обвалились на 60% из-за удешевления Urals. Чистые поступления в российский государственный бюджет от добычи нефти упали до минимума на фоне падения экспортных цен, что усиливает давление на способность Кремля финансировать войну против Украины.