Нафтогазові доходи Росії в серпні впали до найнижчого рівня з початку 2026 року

Нафтогазові доходи федерального бюджету РФ у серпні 2026 року скоротилися до 4,9 млрд доларів — це найнижчий показник із січня. Порівняно із серпнем минулого року надходження впали на 16%, а проти липня 2026 року обвалилися одразу на 55%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані СЗРУ.

У грошовому вимірі скорочення доходів лише за один місяць становило 10,79 млрд доларів. Загалом за січень–серпень 2026 року російський бюджет отримав 57,97 млрд доларів нафтогазових надходжень, що на 16,7% менше за показник аналогічного періоду минулого року.

Водночас чисті надходження безпосередньо від нафтового сектору в серпні становили 3,77 млрд доларів, скоротившись на 22% у річному вимірі.

Чому вичерпуються нафтові надходження Кремля

Головною причиною фіскального спаду стало здешевлення російської експортної нафти марки Urals, від вартості якої безпосередньо залежить обсяг ключових податків на видобуток:

Удари по НПЗ: додатковий тиск на надходження створюють атаки українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах. Основний фінансовий ефект від руйнувань заводів проявиться в найближчі місяці;

Витрати на демпфер: суттєвим тягарем для бюджету залишаються виплати нафтовим компаніям за паливним демпфером — субсидією, якою держава компенсує збитки від продажу пального на внутрішньому ринку замість експорту. За вісім місяців 2026 року ці виплати досягли 10,58 млрд доларів;

Недотримання бюджетного правила: у серпні фактичні надходження виявилися приблизно на 44 млн доларів нижчими за базовий рівень, закладений у бюджетних нормативах. Це звужує можливості фінансувати субсидії для нафтопереробки;

Виснаження резервів: навіть у разі подорожчання сировини повернення доходів до показників 2025 року малоймовірне. Кремль буде змушений покривати дефіцит коштом внутрішніх запозичень, підвищення податків на інші сектори та залишків фондів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафтові доходи РФ обвалилися на 60% через здешевлення Urals. Чисті надходження до російського державного бюджету від видобутку нафти впали до мінімуму на тлі падіння експортних цін, що посилює тиск на спроможність Кремля фінансувати війну проти України.