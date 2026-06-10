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Нефтепровод Медведчука окончательно вернут государству: что известно
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) официально инициировал отмену всех арестов из украинской части магистрального нефтепровода "Самара — Западное направление", ранее контролируемого окружением бывшего нардепа Виктора Медведчука.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Стратегический объект
В состав этого стратегического объекта входят:
- свыше 1400 километров нефтепродуктопровода,
- насосные станции,
- резервуары,
- производственные комплексы,
- сопутствующая технологическая инфраструктура.
Этот актив общеизвестен в народе как "труба Медведчука".
Право собственности государства на это имущество уже было окончательно подтверждено украинскими судебными инстанциями, включая Верховный Суд.
Учитывая, что актив уже возвращен в госсобственность и потребность в ограничениях исчезла, ФГИ обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством о снятии арестов, наложенных в 2021 и 2023 годах.
Отмечается, что после отмены этих обременений ФГИУ планирует передать нефтепродуктопровод в управление АО "Укртранснафта" для возобновления его полноценной работы в интересах государства.
"Труба Медведчука"
В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его окружения, а также подконтрольных им юридических лиц.
Среди попавших под ограничения компаний была "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатировала участок нефтепровода "Самара-Западное направление". Прокачку горючего по этому трубопроводу осуществляла компания Proton Energy, владельцем которой называли друга Медведчука – израильтянина Нисана Моисеева. Именно эта фирма контролировала сеть АЗС Glusco.
А владельцами "ПрикарпатЗападтранса" числились белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер (последний связывался с окружением Медведчука).
В июне 2021 года "Укртранснафта" получила право на управление этой трубой сроком на пять лет, включающую транспортировку, хранение и перевалку нефтепродуктов на железнодорожный и автомобильный транспорт.
Как признавался ранее бывший нардеп от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, по трубе он начал заниматься по просьбе экс-президента Петра Порошенко.
"В 2016 году Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты с российским руководством о покупке трубы", - рассказывал Медведчук.
Правоохранители собрали доказательства по делу о незаконной приватизации нефтепровода "Самара-Западное направление". На их основе экснардепу Виктору Медведчуку и четырем бывшим топ-менеджерам компании "Прикарпатзападтранс" доложено о подозрении в завладении и управлении нефтепроводом.
Обвинительный акт относительно Медведчука, организовавший масштабную схему присвоения государственного нефтепровода стоимостью 1,4 млрд грн и легализовавшего более 29,9 млн евро преступных доходов, уже направлен в суд .