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Нафтопровід Медведчука остаточно повернуть державі: що відомо

Фонд державного майна
ФДМУ пропонує передати "трубу Медведчука" "Укртранснафті" / ФДМУ

Фонд державного майна України (ФДМУ) офіційно ініціював скасування всіх арештів з української частини магістрального нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", який раніше контролювався оточенням колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Стратегічний об’єкт

До складу цього стратегічного об’єкта входять:

  • понад 1400 кілометрів нафтопродуктопроводу, 
  • насосні станції, 
  • резервуари, 
  • виробничі комплекси,
  • супутня технологічна інфраструктура.

Цей актив загальновідомий у народі як "труба Медведчука".

Право власності держави на це майно вже було остаточно підтверджено українськими судовими інстанціями, включно з Верховним Судом.

З огляду на те, що актив уже повернуто у держвласність і потреба в обмеженнях зникла, ФДМУ звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із клопотанням про зняття арештів, накладених у 2021 та 2023 роках.

Зазначається, що одразу після скасування цих обтяжень ФДМУ планує передати нафтопродуктопровід в управління АТ "Укртранснафта" для відновлення його повноцінної роботи в інтересах держави.

"Труба Медведчука"

У лютому 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо тодішнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, його оточення, а також підконтрольних їм юридичних осіб. 

Серед компаній, котрі потрапили під обмеження, була "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатувала ділянку нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". Прокачку пального цим трубопроводом здійснювала компанія Proton Energy, власником якої називали друга Медведчука – ізраїльтянина Нісана Мойсеєва. Саме ця фірма контролювала мережу АЗС Glusco.

А власниками "ПрикарпатЗахідтрансу" значилися білоруський бізнесмен Микола Воробей та громадянин Німеччини Анатолій Шефер (останнього пов'язували з оточенням Медведчука).

 У червні 2021 року "Укртранснафта" отримала право на управління цією трубою строком на п'ять років, що включає транспортування, зберігання та перевалку нафтопродуктів на залізничний та автомобільний транспорт.

Як зізнавався раніше колишній нардеп від забороненої нині партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, трубою він почав займатися на прохання експрезидента Петра Порошенка.

"У 2016 році Порошенко звернувся до мене з проханням з огляду на мої контакти з російським керівництвом про покупку труби", - розповідав Медведчук.

Правоохоронці зібрали докази у справі щодо незаконної приватизації нафтопроводу "Самара–Західний напрямок". На їхній основі екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом колишнім топменеджерам компанії "Прикарпатзахідтранс" повідомлено про підозру у заволодінні та управлінні нафтопроводом.

Обвинувальний акт стосовно Медведчука, який організував масштабну схему привласнення державного нафтопроводу вартістю 1,4 млрд грн та легалізував понад 29,9 млн євро злочинних доходів, вже скеровано до суду.

Автор:
Світлана Манько