Немцы хотят построить в Украине завод по производству деталей для авто

Немецкие инвесторы планируют в Хотинском индустриальном парке в Черновицкой области реализовать проект по производству деталей для автомобильной промышленности.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"Работаем над привлечением инвестиций на Буковину. Перспективы сотрудничества обсудили во время встречи с Юргеном Райзнером, Роксаной Боборутой и Питером Барайтауром. В нашу область представители Германии приехали для того, чтобы ознакомиться с инвестиционным потенциалом области, ведь планируют реализовать в Украине масштабный проект для автомобильной промышленности", – отметил Запаранюк.

По словам главы области, инвесторов заинтересовал Хотинский индустриальный парк. Инициатором его создания является Хотинский городской совет. Площадка расположена на пересечении автомагистрали Н-03 Житомир – Черновцы (часть Европейского автомобильного маршрута Е85) и трассы Т2610, соединяющей Хотин с пунктом пересечения границы с Молдовой в селе Мамалыга.

"Хотин Invest" имеет площадь почти 14 гектаров, в нем могут размещаться разные предприятия, в частности, машиностроительные, промышленные, логистические, перерабатывающей отрасли", — подчеркнул Запаранюк.

Он добавил, что в настоящее время в области зарегистрировано пять индустриальных парков.

"Развитие индустриальных парков – одно из перспективных направлений инвестиционной деятельности. Размещение крупного предприятия – это развитие промышленности и рабочие места, как для буковинцев, так и внутренне перемещенных лиц, значительные инвестиции в экономику территориальных общин", – отметил Запаранюк.

Он убежден, что будущее сотрудничество будет полезно и эффективно для экономики региона и всего государства.

Напомним, что немецкая компания Knauf начинает строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей.