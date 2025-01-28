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Німці хочуть збудувати в Україні завод з виробництва деталей для авто

Німці хочуть збудувати в Україні завод з виробництва деталей для авто
Фото: Руслан Запаранюк

Німецькі інвестори планують у Хотинському індустріальному парку у Чернівецькій області реалізувати проєкт з виробництва деталей для автомобільної промисловості.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Працюємо над залученням інвестицій на Буковину. Перспективи співпраці обговорили під час зустрічі з Юргеном Райзнером, Роксаною Боборутою та Пітером Барайтауром. До нашої області представники Німеччини приїхали для того, щоб ознайомитися з інвестиційним потенціалом області, адже планують реалізувати в Україні  масштабний проєкт з виробництва деталей для автомобільної промисловості", – зауважив Запаранюк.

За словами очільника області, інвесторів зацікавив Хотинський індустріальний парк.  Ініціатором його створення є Хотинська міська рада. Майданчик розташований на перетині автомагістралі Н-03 Житомир – Чернівці (частина Європейського автомобільного маршруту Е85) та траси Т2610, яка з’єднує Хотин із пунктом перетину кордону з Молдовою у селі Мамалига.

 "Хотин Invest" має площу майже 14 гектарів, у ньому можуть розміщуватися різні підприємства,  зокрема, машинобудівні, промислові, логістичні, переробної галузі", – підкреслив Запаранюк.

Фото 2 — Німці хочуть збудувати в Україні завод з виробництва деталей для авто
Фото 3 — Німці хочуть збудувати в Україні завод з виробництва деталей для авто
Фото 4 — Німці хочуть збудувати в Україні завод з виробництва деталей для авто
Фото 5 — Німці хочуть збудувати в Україні завод з виробництва деталей для авто

Він додав, що наразі в області зареєстровано п'ять індустріальних парків. 

"Розвиток індустріальних парків – один з перспективних напрямів інвестиційної діяльності. Розміщення великого підприємства - це розвиток промисловості та робочі місця, як для буковинців, так і внутрішньо переміщених осіб, значні інвестиції у економіку територіальних громад, – наголосив Запаранюк.

Він переконаний, що майбутня співпраця буде корисною та  ефективною для економіки регіону та всієї держави.

Нагадаємо, що німецька компанія Knauf починає будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.

Автор:
Світлана Манько