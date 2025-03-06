Немецкая DHL сократит 8000 рабочих мест в этом году

Немецкая международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL объявила в четверг о планах сократить около 8000 рабочих мест в Германии в текущем году в рамках стратегии по экономии более 1 млрд евро к 2027 году после того, как логистическая группа сообщила о падении годовой операционной прибыли на 7%.

Об этом сообщает агентство R euters.

Генеральный директор DHL Тобиас Майер сообщил, что сокращения, составляющие более 1% от общей численности персонала, произойдут в немецком подразделении Post&Parcel (P&P) путем увольнения.

Акции DHL за последний год показали худшую динамику, чем весь сектор логистики, упав ко вторнику, 4 марта, почти на 11%.

Мейер заявил, что планов по распределению бизнеса по доставке писем и почтовых отправлений нет, хотя в течение многих лет он боролся с инфляцией расходов и снижением объемов пересылки писем. Он считает, что новые рекомендации по ценам на почтовые марки, одобренные сетевым регулятором Германии, недостаточны для решения этих проблем.

Он сослался на недавнее соглашение о заработной плате с профсоюзом Verdi, которое включает повышение заработной платы на 5% и более праздников, как причину сокращения рабочих мест. Это соглашение обойдется DHL примерно в 360 миллионов евро до конца 2026 года.

Компания в 2025 году ожидает операционную прибыль в размере более 6 млрд евро, что ниже ожиданий аналитиков в 6,29 млрд евро. Прогноз не учитывает потенциальное влияние изменений тарифной или торговой политики.

DHL продолжает политику возврата инвестиций инвесторам, предлагая стабильные дивиденды в размере 1,85 евро за акцию на 2024 год и увеличивая программу обратного выкупа акций, запущенную в 2022 году, на 2 млрд. евро до 6 млрд. евро и продлевая ее до 2026 года.

Напомним, что раннациональная корпорация Google сократила персонал в своем облачном подразделении. Целью сокращений было высвобождение средств для инвестирования в развитие бизнеса и технологий искусственного интеллекта.