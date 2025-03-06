Німецька DHL скоротить 8000 робочих місць цього року

Німецька міжнародна компанія експрес-доставки вантажів і документів DHL оголосила в четвер про плани скоротити близько 8000 робочих місць у Німеччині цього року в рамках стратегії з економії понад 1 млрд євро до 2027 року після того, як логістична група повідомила про падіння річного операційного прибутку на 7%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Генеральний директор DHL Тобіас Майєр повідомив, що скорочення, які становлять понад 1% від загальної чисельності персоналу, відбудуться в німецькому підрозділі Post&Parcel (P&P) шляхом звільнення.

Акції DHL за останній рік показали гіршу динаміку, ніж весь сектор логістики, впавши до вівторка, 4 березня, майже на 11%.

Мейєр заявив, що планів по розподілу бізнесу з доставки листів і поштових відправлень немає, хоча протягом багатьох років він боровся з інфляцією витрат і зниженням обсягів пересилання листів. Він вважає, що нові рекомендації щодо цін на поштові марки, схвалені мережним регулятором Німеччини, недостатні для вирішення цих проблем.

Він послався на нещодавню угоду про заробітну плату з профспілкою Verdi, яка включає підвищення заробітної плати на 5% і більше свят, як на причину скорочення робочих місць. Ця угода обійдеться DHL приблизно 360 мільйонів євро до кінця 2026 року.

Компанія у 2025 році очікує операційний прибуток у розмірі понад 6 млрд євро, що нижче за очікування аналітиків у 6,29 млрд євро. Прогноз не враховує потенційного впливу змін тарифної чи торгової політики.

DHL продовжує політику повернення інвестицій інвесторам, пропонуючи стабільні дивіденди у розмірі 1,85 євро за акцію на 2024 рік та збільшуючи програму зворотного викупу акцій, запущену у 2022 році, на 2 млрд євро до 6 млрд євро та продовжуючи її до 2026 року.

Нагадаємо, транснаціональна корпорація Google скоротила персонал у своєму хмарному підрозділі. Метою скорочень було вивільнення коштів для інвестування на розвиток бізнесу та технологій штучного інтелекту.