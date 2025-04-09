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Немецкий производитель двигателей Deutz компенсирует тарифы США за счет американских клиентов
Немецкая компания Deutz, производящая двигатели для строительной и сельскохозяйственной техники, намерена полностью включить новые пошлины в стоимость своей продукции для клиентов в США.
Об этом пишет Newsweek.
Как заявил генеральный директор Deutz Себастьян Шульте, это приведет к тому, что все тарифные расходы лягут на плечи покупателей. Он сообщил, что большинство их конкурентов находятся за пределами США, и поэтому на них также окажут влияние пошлины, то есть это может поднять цены для американских клиентов.
"Сейчас мы изучаем влияние объявленных правительством США тарифов. В их нынешнем виде рост цен неизбежен. Поэтому мы убеждены, что честная конкуренция, открытые рынки и партнерские отношения с Соединенными Штатами отвечают интересам обеих сторон, и продолжаем полагаться на то, что правительство США будет пытаться поддерживать сильную и растущую экономику", - подчеркнул представитель Deutz.
Как сообщает Newsweek, эти комментарии подтверждают опасения многих экономистов относительно тарифов, которые, действуя как налог на американских потребителей, приведут к росту инфляции. Ожидается, что увеличение расходов для компаний и граждан может спровоцировать рецессию в США, что вызывает уже значительное падение на фондовых рынках.
Напомним, последствия введения пошлин уже появляются на финансовых рынках. Фондовые фьючерсы в США резко упали, а мировые биржи негативно отреагировали на торговые мероприятия администрации Трампа. Однако Белый дом настаивает, что тарифы являются лишь частью более широкой экономической стратегии, включающей также сокращение регулирования и уменьшение государственных расходов.