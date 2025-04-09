Німецький виробник двигунів Deutz компенсує тарифи США за рахунок американських клієнтів

Німецька компанія Deutz, що виробляє двигуни для будівельної та сільськогосподарської техніки, має намір повністю включити нові мита у вартість своєї продукції для клієнтів у США.

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Про це пише Newsweek.

Як заявив генеральний директор Deutz Себастьян Шульте, це призведе до того, що всі тарифні витрати ляжуть на плечі американських покупців. Він повідомив, що більшість їх конкурентів знаходяться за межами США, і тому на них також вплинуть мита, тобто це може підняти ціни для американських клієнтів.

"Наразі ми вивчаємо вплив оголошених урядом США тарифів. У їх нинішньому вигляді зростання цін неминуче. Тому ми переконані, що чесна конкуренція, відкриті ринки та партнерські відносини зі Сполученими Штатами відповідають інтересам обох сторін, і продовжуємо покладатися на те, що уряд США намагатиметься підтримувати сильну та зростаючу економіку та привабливий клімат для бізнесу", - наголосив представник Deutz.

Як повідомляє Newsweek, ці коментарі підтверджують застереження багатьох економістів щодо тарифів, які, діючи як податок на американських споживачів, призведуть до зростання інфляції. Очікується, що збільшення витрат для компаній та громадян може спровокувати рецесію в США, що вже викликає значне падіння на фондових ринках.

Нагадаємо, наслідки введення мит вже проявляються на фінансових ринках. Фондові ф’ючерси в США різко впали, а світові біржі негативно відреагували на торговельні заходи адміністрації Трампа. Однак Білий дім наполягає, що тарифи є лише частиною ширшої економічної стратегії, яка також включає скорочення регулювання та зменшення державних витрат.