Немецкий Rheinmetall изготовит 20 баги Ermine для Украины: кто профинансирует

Нидерланды профинансируют производство баги Ermine для Украины, которые производит немецкий оружейный концерн Rheinmetall.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Отмечается, что Министерство обороны Нидерландов подписало контракт от имени украинской рабочей группы с дочерней компанией Rheinmetall Defence Nederland BV во время саммита НАТО по промышленности в Гааге.

Компания производит для Украины пилотируемые/беспилотные наземные машины Ermine, которые можно использовать, в частности, для эвакуации раненых вблизи линии фронта. Снабжение запланировано на 2026 год. В рамках сделки будет изготовлено 20 машин.

"Мы благодарны за доверие к нашим возможностям. Ermine — это инновационное и эффективное решение для современного поля боя", — подчеркнул генеральный директор Rheinmetall Defence Nederland BV Коэн ван Леувен.

Боги Ermine

Ermine — это новое поколение легких тактических автомобилей, предназначенных, прежде всего, для проведения эвакуационных операций в непосредственной близости к линии фронта. Эти мобильные платформы позволяют быстро и эффективно транспортировать раненых, действуя в сложных боевых действиях.

В Rheinmetall рассказали, что модульная серия Ermine состоит из беспилотного транспортного средства, баги и квадроцикла.

Все транспортные средства базируются на одной и той же дизель-электрической гибридной трансмиссии и базовой платформе. Машины имеют максимальную модульность и маневровость, а в зависимости от конфигурации транспортного средства возможна грузоподъемность до одной тонны и дальность хода более 1000 километров.

Украина станет первой страной в мире, которая получит баги Ermine. В Rheinmetall отмечают, что новая техника значительно повысит мобильность и оперативные возможности подразделений, работающих в самых опасных зонах.

Ранее Нидерланды подписали контракты на производство 600 тыс. беспилотников для Украины в рамках инициативы "Линия дронов". Их поставят до конца года.

Производство оружия Rheinmetall в Украине.

В июне 2024 года АО "Укроборонпром" и немецкий концерн Rheinmetall запустили в Украине первый совместный цех. Он производит и ремонтирует технику германских образцов.

Также Rheinmetall получил заказ от правительства Украины на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

Как заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер, завод из производства боеприпасов должно заработать в 2026 году.