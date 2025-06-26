Німецький Rheinmetall виготовить 20 багі Ermine для України: хто профінансує

Нідерланди профінансують виробництво багі Ermine для України, які виготовить німецький збройовий концерн Rheinmetall. Постачання заплановане на 2026 рік

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Зазначається, що Міністерство оборони Нідерландів підписало контракт від імені української робочої групи з дочірньою компанією Rheinmetall Defence Nederland B.V під час саміту НАТО з питань промисловості в Гаазі.

Компанія виготовить для України пілотовані / безпілотні наземні машини Ermine, які можна використовувати, зокрема, для евакуації поранених поблизу лінії фронту. Постачання заплановано на 2026 рік. У рамках угоди буде виготовлено 20 машин.

"Ми вдячні за довіру до наших можливостей. Ermine — це інноваційне та ефективне рішення для сучасного поля бою", - наголосив генеральний директор Rheinmetall Defence Nederland B.V. Коен ван Леувен.

Багі Ermine

Ermine — це нове покоління легких тактичних автомобілів, призначених насамперед для проведення евакуаційних операцій у безпосередній близькості до лінії фронту. Ці мобільні платформи дозволяють швидко та ефективно транспортувати поранених, діючи в складних умовах бойових дій.

У Rheinmetall розповіли, що модульна серія Ermine наразі складається з безпілотного транспортного засобу, багі та квадроцикла.

Усі транспортні засоби базуються на одній і тій самій дизель-електричній гібридній трансмісії та базовій платформі. Машини мають максимальну модульність і маневровість, а залежно від конфігурації транспортного засобу, можлива вантажність до однієї тонни та дальність ходу понад 1000 кілометрів.

Україна стане першою країною у світі, яка отримає багі Ermine. У Rheinmetall наголошують, що нова техніка значно підвищить мобільність та оперативні можливості підрозділів, які працюють у найнебезпечніших зонах.

Раніше Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тис. безпілотників для України в межах ініціативи "Лінія дронів". Їх поставлять до кінця року.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

У червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він виробляє і ремонтує техніку німецьких зразків.

Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

Як заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер, завод з виробництва боєприпасів має запрацювати у 2026 році.