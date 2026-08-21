Несостоятельность Кремля заставляет российский бизнес строить собственную защиту от дронов: расходы выросли в 6,6 раза

Из-за несостоятельности Кремля обеспечить централизованную защиту промышленных и логистических объектов от воздушных ударов российские власти фактически перевели ответственность за безопасность на сами предприятия. В первом полугодии 2026 года коммерческий сектор РФ увеличил закупки средств противодействия беспилотникам в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5,32 млн (441,3 млн рублей).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

На что тратят деньги предприятия

Российские компании существенно расширяют номенклатуру защитного оборудования:

Радиоэлектроника и обнаружение: наибольшим спросом пользуются стационарные и портативные детекторы, пеленгаторы дронов, системы оповещения и оборудования для глушения каналов управления, передачи данных и спутниковой навигации.

Физические барьеры: над постройками возводят металлические каркасы, защитные сетки и навесы, однако их использование ограничено строительными и противопожарными нормами.

Собственные мобильные группы: крупные компании формируют мобильные подразделения перехвата, оснащенные средствами обнаружения и РЭБ. Стоимость создания одной такой группы составляет $600–850 тыс. (50–70 млн. рублей).

Наибольшие объемы оборудования приобретают предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленные заводы, операторы складской логистики, маркетплейсы и судоходные компании.

Хаос и взаимные радиопомехи

Несмотря на стремительный рост затрат, создать полноценную многоуровневую систему ПВО бизнеса не удается из-за высокой стоимости инфраструктуры и отсутствия специалистов.

Отсутствие единых государственных стандартов, совместимости оборудования и координации приводит к хаосу: техника различных заводов создает взаимные радиопомехи для соседних объектов, дает ложные срабатывания или оказывается неэффективной против реальных угроз, что лишь подчеркивает отсутствие системной защиты со стороны государства.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что бизнес должен сам отстраивать уничтоженные дронами склады. Владельцы логистических комплексов, убытки которых вместе с уничтоженными товарами достигли почти 1 трлн рублей, не получат прямых компенсаций из государственного бюджета.