Владельцы логистических комплексов и складов, поврежденных в результате атак беспилотников, должны восстанавливать их за собственные деньги без прямой финансовой помощи из государственного бюджета РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы РФ по вопросам экономики Станислава Наумова, маркетплейсы якобы "сами запланировали соответствующие работы за свой счет", а дефицита складских помещений в стране нет.

Российский депутат отметил, что государственная поддержка бизнеса не должна сводиться к прямым финансовым вливаниям — власти могут предложить только временные налоговые и кредитные льготы для отдельных производителей. В то же время, продавцов электронных площадок и импортеров государство поддерживать не собирается, считая потери их личными бизнес-рисками.

Противоречия с заявлениями Кремля и масштабы потерь

Позиция парламента РФ по поводу отсутствия прямого финансирования противоречит недавним поручениям диктатора Владимира Путина. Накануне глава Кремля приказал правительству разработать программу восстановления поврежденных логистических хабов "на качественно новом технологическом уровне", признав, что эти объекты нуждаются в участии государства.

Несмотря на уверения Путина об "отсутствии критических последствий", масштабы разрушений в секторе электронной коммерции оказались ощутимыми:

Уничтожение инфраструктуры: удары беспилотников вывели из строя 23 склада компании Wildberries, что лишило маркетплейс четверти всех логистических мощностей.

Финансовый ущерб: совокупные потери компании и партнеров вместе с уничтоженными товарами оцениваются почти в 1 трлн рублей.

Напомним, в РФ ожидают волну банкротств из-за нехватки денег на спасение продавцов Wildberries. У российских властей нет ресурсов для компенсации убытков предпринимателям, чьи товары сгорели на атакованных складах.