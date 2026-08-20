Збитки на 1 трлн рублів: у Держдумі РФ заявили, що бізнес має сам відбудовувати знищені дронами склади

Власники логістичних комплексів і складів, пошкоджених унаслідок атак безпілотників, повинні відновлювати їх за власні гроші без прямої фінансової допомоги з державного бюджету РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами заступника голови комітету Держдуми РФ з питань економіки Станіслава Наумова, маркетплейси нібито "самі запланували відповідні роботи за власний кошт", а дефіциту складських приміщень у країні немає.

Російський депутат зазначив, що державна підтримка бізнесу не повинна зводитися до прямих фінансових вливань — натомість влада може запропонувати лише тимчасові податкові та кредитні пільги для окремих виробників. Водночас продавців електронних майданчиків та імпортерів держава підтримувати не збирається, вважаючи втрати їхніми особистими бізнес-ризиками.

Суперечності із заявами Кремля та масштаби втрат

Позиція парламенту РФ щодо відсутності прямого фінансування суперечить нещодавнім дорученням диктатора Володимира Путіна. Напередодні очільник Кремля наказав уряду розробити програму відбудови пошкоджених логістичних хабів "на якісно новому технологічному рівні", визнавши, що ці об'єкти потребують участі держави.

Попри запевнення Путіна про "відсутність критичних наслідків", масштаби руйнувань у секторі електронної комерції виявилися відчутними:

Знищення інфраструктури: удари безпілотників вивели з ладу 23 склади компанії Wildberries, що позбавило маркетплейс чверті всіх логістичних потужностей.

Фінансові збитки: сукупні втрати компанії та партнерів разом зі знищеними товарами оцінюються майже в 1 трлн рублів.

Нагадаємо, у РФ очікують хвилю банкрутств через брак грошей на порятунок продавців Wildberries. Російська влада не має ресурсів для компенсації збитків підприємцям, чиї товари згоріли на атакованих складах.