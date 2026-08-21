Неспроможність Кремля змушує російський бізнес будувати власний захист від дронів: витрати зросли у 6,6 раза

Через неспроможність Кремля забезпечити централізований захист промислових і логістичних об'єктів від повітряних ударів російська влада фактично переклала відповідальність за безпеку на самі підприємства. У першому півріччі 2026 року комерційний сектор РФ збільшив закупівлі засобів протидії безпілотникам у 6,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $5,32 млн (441,3 млн рублів).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані СЗРУ.

На що витрачають гроші підприємства

Російські компанії суттєво розширюють номенклатуру захисного обладнання:

Радіоелектроніка та виявлення: найбільший попит мають стаціонарні й портативні детектори, пеленгатори дронів, системи сповіщення та обладнання для глушіння каналів керування, передавання даних і супутникової навігації.

Фізичні бар'єри: над будівлями зводять металеві каркаси, захисні сітки та навіси, однак їхнє використання обмежене будівельними і протипожежними нормами.

Власні мобільні групи: великі компанії формують мобільні підрозділи перехоплення, оснащені засобами виявлення та РЕБ. Вартість створення однієї такої групи становить $600–850 тис. (50–70 млн рублів).

Найбільші обсяги обладнання купують підприємства паливно-енергетичного комплексу, промислові заводи, оператори складської логістики, маркетплейси та судноплавні компанії.

Хаос і взаємні радіоперешкоди

Попри стрімке зростання витрат, створити повноцінну багаторівневу систему ППО бізнесу не вдається через високу вартість інфраструктури та брак фахівців.

Відсутність єдиних державних стандартів, сумісності обладнання та координації призводить до хаосу: техніка різних заводів створює взаємні радіоперешкоди для сусідніх об'єктів, дає хибні спрацювання або виявляється неефективною проти реальних загроз, що лише підкреслює відсутність системного захисту з боку держави.

Нагадаємо, у Держдумі РФ заявили, що бізнес має сам відбудовувати знищені дронами склади. Власники логістичних комплексів, чиї збитки разом зі знищеними товарами досягли майже 1 трлн рублів, не отримають прямих компенсацій із державного бюджету.