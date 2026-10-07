Nestlé заключила крупнейшее в истории спонсорское соглашение с НБА для привлечения молодежи

Швейцарский продовольственный гигант Nestlé и Национальная баскетбольная ассоциация официально объявили о подписании многолетнего международного партнерского соглашения. Это самая масштабная спонсорская акция в истории компании, охватывающая 21 страну на четырех континентах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Партнерство реализуется через направление какао и солодовых напитков, в которое входят бренды Milo, Nesquik и Nescau. Главная цель сотрудничества состоит в охвате молодежной аудитории и подростков, которые все больше заботятся о собственном здоровье и занимаются спортом.

Nestlé продвигает продукты через спорт

Производители потребительских товаров в последние годы активно соревнуются за маркетинговые сделки со спортивными лигами. Эта тенденция усиливается на фоне роста популярности препаратов для похудения GLP-1 и глобального запроса на здоровый образ жизни.

В Nestlé отмечают, что соглашение с НБА будет стимулировать физическую активность молодежи и позиционировать напитки компании, содержащие белок и клетчатку, как часть сбалансированного ration.

Масштабная кампания стремится привлечь не менее 2,5 миллиона молодых людей к активным занятиям спортом.

Как мировые бренды меняют свои маркетинговые стратегии

Современный рынок требует от брендов новых подходов, поскольку молодая аудитория становится все более фрагментированной на цифровых платформах.

Вместо традиционных точечных сделок компании ищут встроенные многорыночные программы. Баскетбольная лига НБА охватывает болельщиков в 214 странах и имеет более 2,5 миллиарда подписчиков в соцсетях, причем большая часть аудитории сосредоточена за пределами США.

Спортивные партнерства позволяют брендам строить глубокую эмоциональную связь с потребителями, привлекать инфлюэнсеров и выходить за рамки обычной телевизионной рекламы.

Новая эра глобального спонсорства Nestlé

Для Nestlé это уже не первый шаг в направлении глобального спортивного маркетинга. Ранее бренд KitKat подписал соглашение с Формулой-1, что позволило значительно повысить узнаваемость и продажи среди покупателей до 30 лет.

До этого компания в течение своей 160-летней истории предпочитала только локальные контракты в отдельных странах. Пока спорт аккумулирует более 70% мировых спонсорских бюджетов, а средний доход профессиональных спортивных команд от спонсоров за последнее десятилетие рос втрое.

Напомним, Путин 17 сентября подписал указ, которым передал российские активы Nestle в управление компании Л.Е.В. Менеджмент, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).