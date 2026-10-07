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Nestlé уклала найбільшу в історії спонсорську угоду з НБА для залучення молоді

Nestlé уклала масштабний контракт із НБА
Nestlé уклала масштабний контракт із НБА

Швейцарський харчовий гігант Nestlé та Національна баскетбольна асоціація офіційно оголосили про підписання багаторічної міжнародної партнерської угоди. Це наймасштабніша спонсорська акція в історії компанії, яка охоплює 21 країну на чотирьох континентах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Партнерство реалізується через напрям какао та солодових напоїв, до якого входять бренди Milo, Nesquik та Nescau. Головна мета співпраці полягає в охопленні молодіжної аудиторії та підлітків, які дедалі більше дбають про власне здоров'я та займаються спортом.

Nestlé просуває продукти через спорт

Виробники споживчих товарів останніми роками активно змагаються за маркетингові угоди зі спортивними лігами. Ця тенденція посилюється на тлі зростання популярності препаратів для схуднення GLP-1 та глобального запиту на здоровий спосіб життя.

У Nestlé наголошують, що угода з НБА стимулюватиме фізичну активність молоді та позиціонуватиме напої компанії, які містять білок і клітковину, як частину збалансованого ration.

Масштабна кампанія має на меті залучити щонайменше 2,5 мільйона молодих людей до активних занять спортом.

Як світові бренди змінюють свої маркетингові стратегії

Сучасний ринок вимагає від брендів нових підходів, оскільки молода аудиторія стає все більш фрагментованою на цифрових платформах.

Замість традиційних точкових угод компанії шукають інтегровані багаторинкові програми. Баскетбольна ліга НБА охоплює вболівальників у 214 країнах і має понад 2,5 мільярда підписників у соцмережах, причому більша частина аудиторії зосереджена поза межами США.

Спортивні партнерства дозволяють брендам будувати глибокий емоційний зв'язок зі споживачами, залучати інфлюенсерів та виходити далеко за межі звичайної телевізійної реклами.

Нова ера глобального спонсорства Nestlé

Для Nestlé це вже не перший крок у напрямку глобального спортивного маркетингу. Раніше бренд KitKat підписав угоду з Формулою-1, що дозволило значно підвищити впізнаваність та продажі серед покупців віком до 30 років.

До цього компанія протягом своєї 160-річної історії віддавала перевагу лише локальним контрактам у окремих країнах. Наразі спорт акумулює понад 70% світових спонсорських бюджетів, а середній дохід професійних спортивних команд від спонсорів за останнє десятиліття зростав утричі.

Нагадаємо, Путін 17 вересня підписав указ, яким передав російські активи Nestle в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент, а також французького рітейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

Автор:
Тетяна Бесараб

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