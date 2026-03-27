Netflix повысил стоимость подписки в 2026 году: сколько теперь стоит просмотр контента

Стриминговая платформа Netflix официально повысила стоимость всех тарифных планов для пользователей в США.

Изменение ценовой политики происходит на фоне активного внедрения компанией новых форматов контента, включая видеоподкасты и прямые трансляции спортивных событий.

Последняя корректировка тарифов фиксировалась в начале прошлого года, а актуальное повышение должно обеспечить рост среднего дохода на одного абонента в североамериканском регионе на 6% в 2026 году.

Как изменилась стоимость тарифных пакетов

Согласно обнародованным данным на вебсайте компании, план с поддержкой рекламы теперь стоит 8,99 доллара в месяц вместо прежних 7,99 доллара.

Стандартный пакет подорожал на 2 доллара и теперь составляет 19,99 доллара ежемесячно.

Самый дорогой Премиум-план вырос в цене с 24,99 до 26,99 доллара.

Также изменилась стоимость опции "дополнительный участник": 7,99 доллара для рекламного уровня и 9,99 доллара для планов без рекламных вставок.

В настоящее время общее количество подписчиков сервиса превышает 325 миллионов человек.

Финансовые показатели

В период с октября по декабрь Netflix зафиксировал доход в размере 12,1 миллиарда долларов, что оказалось выше ожиданий отраслевых аналитиков.

Компания продолжает оптимизировать структуру подписок после того, как в 2023 году был окончательно упразднен бюджетный план Basic без рекламы.

Это заставило пользователей выбирать между более дорогими стандартными пакетами или более дешевым вариантом, предусматривающим просмотр рекламных роликов.

Изменения в планах

Параллельно с внутренними изменениями Netflix скорректировал свою внешнюю стратегию. В феврале компания официально отказалась от участия в тендере на покупку активов Warner Bros. Discovery.

Это открыло путь для другого масштабного соглашения в индустрии: Paramount Skydance готовится к приобретению легендарной голливудской студии, сумма транзакции оценивается в 110 миллиардов долларов.

Netflix сосредотачивается на развитии собственных ресурсов и экспериментальных медиаформатов, пишет Reuters.

Напомним, 5 декабря стало известно, что компания Netflix согласилась купить Warner Bros. за 72 миллиарда долларов наличными и акциями. Это приобретение знаменует собой резкое стратегическое смещение для Netflix, ранее никогда не заключавшего сделок такого масштаба, превратившись из компании по прокату DVD в самую ценную компанию Голливуда.