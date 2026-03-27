Netflix підвищив вартість підписки у 2026 році: скільки тепер коштує перегляд контенту

Стрімінгова платформа Netflix офіційно підвищила вартість усіх тарифних планів для користувачів у Сполучених Штатах.

Зміна цінової політики відбувається на тлі активного впровадження компанією нових форматів контенту, серед яких відеоподкасти та прямі трансляції спортивних подій.

Останнє коригування тарифів фіксувалося на початку минулого року, а актуальне підвищення має забезпечити зростання середнього доходу на одного абонента в північноамериканському регіоні на 6% у 2026 році.

Як змінилася вартість тарифних пакетів

Згідно з оприлюдненими даними на вебсайті компанії, план із підтримкою реклами тепер коштує 8,99 долара на місяць замість колишніх 7,99 долара.

Стандартний пакет подорожчав на 2 долари і тепер становить 19,99 долара щомісяця.

Найдорожчий Преміум-план зріс у ціні з 24,99 до 26,99 долара.

Також змінилася вартість опції "додатковий учасник": 7,99 долара для рекламного рівня та 9,99 долара для планів без рекламних вставок.

Наразі загальна кількість передплатників сервісу перевищує 325 мільйонів осіб.

Фінансові показники

У період з жовтня по грудень Netflix зафіксував дохід у розмірі 12,1 мільярда доларів, що виявилося вищим за очікування галузевих аналітиків.

Компанія продовжує оптимізувати структуру підписок після того, як у 2023 році було остаточно скасовано бюджетний план Basic без реклами.

Це змусило користувачів обирати між дорожчими стандартними пакетами або дешевшим варіантом, який передбачає перегляд рекламних роликів.

Зміни у планах

Паралельно з внутрішніми змінами Netflix скоригував свою зовнішню стратегію. У лютому компанія офіційно відмовилася від участі в тендері на придбання активів Warner Bros. Discovery.

Це відкрило шлях для іншої масштабної угоди в індустрії: Paramount Skydance готується до придбання легендарної голлівудської студії, сума транзакції оцінюється у 110 мільярдів доларів.

Netflix натомість зосереджується на розвитку власних ресурсів та експериментальних медіаформатів, пише Reuters.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що компанія Netflix погодилася купити Warner Bros. за 72 мільярди доларів готівкою та акціями. Це придбання знаменує собою різкий стратегічний зсув для Netflix, який раніше ніколи не укладав угод такого масштабу, перетворившись із компанії з прокату DVD на найціннішу компанію Голлівуду.