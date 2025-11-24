Nokia инвестирует $4 миллиарда в США для развития 5G и ИИ-сетей

Финская Nokia (один из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования) объявила о масштабном инвестиционном плане в США. Компания вложит 4 миллиарда долларов в исследования, разработки и производство, чтобы развивать сетевую связь на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласно заявлению компании, 3,5 миллиарда долларов из этой суммы будут направлены на исследования и разработки (R&D). Остальные 500 миллионов долларов будут потрачены на производство и капитальные затраты в таких штатах, как Техас, Нью-Джерси и Пенсильвания.

Компания стремится укрепить свои позиции на американском рынке, где отсутствует крупный внутренний производитель телекоммуникационного оборудования, а основными игроками остаются Nokia, Ericsson и Samsung.

Nokia, уже имеющая более десятка филиалов в Северной Америке и владеющая Bell Labs в Нью-Джерси, ранее на этой неделе представила новую стратегию. Эта стратегия направлена на оптимизацию сделок с четким акцентом на технологии искусственного интеллекта.

Генеральный директор Джастин Хотард, перешедший в Nokia из Intel в начале этого года, заявил, что компания сосредотачивается на сетях стран, которые ценят западные технологии.

Стратегическое значение для США

Пятничное заявление прозвучало после предупреждения Nokia о прибылях в июле, связанных с тарифами и ослаблением доллара. Некоторые неамериканские фирмы перенаправляют производство в США, чтобы смягчить торговые риски.

Стоит отметить, что в США нет крупного отечественного производителя телекоммуникационного оборудования, которое делает Nokia наряду с Ericsson и Samsung одной из основных опций на американском рынке.

Nokia в Украине

В мае национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЕК) предоставила разрешения ООО "Хуавэй Украина" (Huawei) и ООО "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс Украина" (Nokia) провести испытания технологии .

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.