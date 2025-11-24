Nokia інвестує $4 мільярди у США для розвитку 5G та ШІ-мереж

Фінська Nokia (один із найбільших виробників телекомунікаційного обладнання) оголосила про масштабний інвестиційний план у США. Компанія вкладе 4 мільярди доларів у дослідження, розробки та виробництво, щоб розвивати мережевий зв'язок на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно із заявою компанії, 3,5 мільярда доларів з цієї суми буде спрямовано на дослідження та розробки (R&D). Решта 500 мільйонів доларів буде витрачена на виробництво та капітальні витрати у таких штатах, як Техас, Нью-Джерсі та Пенсільванія.

Компанія прагне зміцнити свої позиції на американському ринку, де відсутній великий внутрішній виробник телекомунікаційного обладнання, а основними гравцями залишаються Nokia, Ericsson та Samsung.

Nokia, яка вже має понад десяток філій у Північній Америці та володіє Bell Labs у Нью-Джерсі, раніше цього тижня представила нову стратегію. Ця стратегія спрямована на оптимізацію операцій із чітким акцентом на технології штучного інтелекту.

Генеральний директор Джастін Хотард, який перейшов до Nokia з Intel на початку цього року, заявив, що компанія зосереджується на мережах країн, які цінують західні технології.

Стратегічне значення для США

П'ятнична заява пролунала після попередження Nokia про прибутки у липні, пов'язаного з тарифами та ослабленням долара. Деякі неамериканські фірми перенаправляють виробництво до США, щоб пом'якшити торговельні ризики.

Варто зазначити, що у США немає великого вітчизняного виробника телекомунікаційного обладнання, що робить Nokia, поряд із Ericsson та Samsung, однією з основних опцій на американському ринку.

Nokia в Україні

У травні національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозволи ТОВ "Хуавей Україна" (Huawei) та ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" (Nokia) провести випробування технології 5G NR у трьох містах України.

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.