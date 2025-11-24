Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Nokia інвестує $4 мільярди у США для розвитку 5G та ШІ-мереж

Nokia
Nokia посилює виробництво та розробки у США / Depositphotos

Фінська Nokia (один із найбільших виробників телекомунікаційного обладнання) оголосила про масштабний інвестиційний план у США. Компанія вкладе 4 мільярди доларів у дослідження, розробки та виробництво, щоб розвивати мережевий зв'язок на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно із заявою компанії, 3,5 мільярда доларів з цієї суми буде спрямовано на дослідження та розробки (R&D). Решта 500 мільйонів доларів буде витрачена на виробництво та капітальні витрати у таких штатах, як Техас, Нью-Джерсі та Пенсільванія.

Компанія прагне зміцнити свої позиції на американському ринку, де відсутній великий внутрішній виробник телекомунікаційного обладнання, а основними гравцями залишаються Nokia, Ericsson та Samsung.

Nokia, яка вже має понад десяток філій у Північній Америці та володіє Bell Labs у Нью-Джерсі, раніше цього тижня представила нову стратегію. Ця стратегія спрямована на оптимізацію операцій із чітким акцентом на технології штучного інтелекту.

Генеральний директор Джастін Хотард, який перейшов до Nokia з Intel на початку цього року, заявив, що компанія зосереджується на мережах країн, які цінують західні технології.

Стратегічне значення для США

П'ятнична заява пролунала після попередження Nokia про прибутки у липні, пов'язаного з тарифами та ослабленням долара. Деякі неамериканські фірми перенаправляють виробництво до США, щоб пом'якшити торговельні ризики.

Варто зазначити, що у США немає великого вітчизняного виробника телекомунікаційного обладнання, що робить Nokia, поряд із Ericsson та Samsung, однією з основних опцій на американському ринку.

Nokia в Україні

У травні національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозволи ТОВ "Хуавей Україна" (Huawei) та ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" (Nokia) провести випробування технології 5G NR у трьох містах України.

27  травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Автор:
Тетяна Бесараб