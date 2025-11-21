Запланована подія 2

Норвежская компания Equinor подписала 10-летнее соглашение о поставках газа в Чехию

Equinor
Equinor будет поставлять газ в Чехию / Shutterstock

Норвежская государственная энергетическая компания Equinor и чешская газовая и электрическая компания Pražská plynárenská подписали важное долгосрочное соглашение на поставку газа в Чехию. Поставки трубопроводного газа, обеспеченные ресурсами норвежского континентального шельфа, уже начались и продлятся до октября 2035 года.

Как пишет Delo.ua, об этомсообщает прессслужба Equinor.

Этот шаг значительно усилит стабильность и надежность поставок природного газа для клиентов Pražská plynárenská. Газ будет использоваться для обеспечения теплом, электроэнергией и газом домохозяйств и предприятий в Праге и других регионах Чехии. Объем поставок будет охватывать значительную часть общего потребления домашних хозяйств.

Генеральный директор Equinor Андерс Опедал отметил, что эта   соглашение прилагается к "ряду долгосрочных газовых контрактов, которые мы подписали по всей Европе за последние годы, демонстрируя роль, которую газ играет для европейской энергетической безопасности".

Хотя основными рынками Equinor были Северо-Западная Европа и Великобритания, компания активно расширяет свое присутствие, видя растущий рыночный потенциал среди клиентов в Центральной и Южной Европе, включая Чехию.

Equinor будет поставлять газ через чешский хаб. Информация об объемах, условиях и положениях конфиденциальна между сторонами.

Equinor и Украина

21 августа 2025 года компании Equinor и "Нафтогаз" подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому стороны будут обмениваться опытом развития современной и многоотраслевой энергетической индустрии.

Стороны заявили о создании совместной рабочей группы для определения приоритетных тем и координации обмена знаниями по ключевым направлениям, в частности в инвестпланировании, геологии и цифровизации.

Напомним, в августе "Нафтогаз" уже приступил к закупкам природного газа на кредитные средства, предоставленные в августе Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме €500 млн, а также получил дополнительные $100 млн от Норвегии.

Автор:
Татьяна Ковальчук