Норвезька компанія Equinor підписала 10-річну угоду про постачання газу до Чехії

Норвезька державна енергетична компанія Equinor та чеська газова й електрична компанія Pražská plynárenská підписали важливу довгострокову угоду на постачання газу до Чехії. Поставки трубопровідного газу, забезпечені ресурсами норвезького континентального шельфу, вже розпочалися та триватимуть до жовтня 2035 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Equinor.

Цей крок має значно посилити стабільність та надійність постачання природного газу для клієнтів Pražská plynárenská. Газ буде використовуватися для забезпечення теплом, електроенергією та природним газом домогосподарств і підприємств у Празі та інших регіонах Чехії. Обсяг поставок охоплюватиме значну частину загального споживання домашніх господарств.

Генеральний директор Equinor Андерс Опедал зазначив, що ця угода додається до "низки довгострокових газових контрактів, які ми підписали по всій Європі за останні роки, демонструючи роль, яку газ відіграє для європейської енергетичної безпеки ".

Хоча основними ринками Equinor були Північно-Західна Європа та Велика Британія, компанія активно розширює свою присутність, бачачи зростаючий ринковий потенціал серед клієнтів у Центральній та Південній Європі, включно з Чехією.

Equinor постачатиме газ через чеський хаб. Інформація про обсяги, умови та положення є конфіденційною між сторонами.

Equinor і Україна

21 серпня 2025 року компанії Equinor і "Нафтогаз" підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким сторони обмінюватимуться досвідом щодо питань розвитку сучасної та багатогалузевої енергетичної індустрії.

Сторони заявили про створеннняспільну робочу групу для визначення пріоритетних тем і координації обміну знаннями за ключовими напрямами, зокрема в інвестплануванні, геології та цифровізації.

Нагадаємо, у серпні "Нафтогаз" вже розпочав закупівлі природного газу на кредитні кошти, надані у серпні Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сумі €500 млн, а також отримав додаткові $100 млн від Норвегії.