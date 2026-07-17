Новая китайская ИИ-модель побила рекорд и превзошла американские аналоги

Китайский искусственный интеллект стремительно настигает американских лидеров рынка. Стартап Moonshot AI представил новую нейросеть Kimi K3, которая имеет 2,8 триллиона параметров. В настоящее время это самая большая в мире модель с открытыми весами (open-weight), то есть ее код и настройки можно загружать и адаптировать под собственные нужды.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Запуск состоялся всего через месяц после того, как правительство США по соображениям безопасности внезапно заблокировало и отозвало передовые американские модели Fable и Mythos от компании Anthropic. Появление Kimi K3 доказывает, что китайские разработчики способны создавать сверхмощные системы за меньшие деньги, опровергая миф Запада о том, что Китай отстает в технологиях ИИ на многие месяцы.

Новая модель Kimi K3 предназначена для сложных логических задач, написания больших объемов программного кода и серьезной аналитики. Она имеет "окно контекста" размером в 1 миллион токенов – это позволяет ей обрабатывать и держать в памяти огромные массивы информации в пределах одного запроса.

Победа в тестах и реакция рынка

По заявлениям разработчиков, в тестах на эффективность использования оборудования и быстроту работы Kimi K3 существенно опередила такие известные американские системы, как GPT-5.5, GPT-5.6 Sol и Claude Opus 4.8.

Независимые оценки экспертов также подтверждают высокий уровень новинки:

Платформа Arena.ai поставила китайскую модель во главу угла в сфере создания веб-интерфейсов.

Сервис Vals AI поместил ее на второе место в общем зачете, сразу за топовой американской Fable 5.

Аналитики Artificial Analysis отметили, что Kimi K3 работает на уровне новейших закрытых систем от OpenAI и Anthropic, особенно при выполнении сложных многошаговых задач.

Однако появление столь сильного конкурента устроило настоящее сотрясение на внутреннем рынке Китая. Акции других местных ИИ-разработчиков в Гонконге резко рухнули: бумаги компании Zhipu упали на 27,7%, а Minimax – на 16,5%.

Проблема масштаба и финансовые планы

Параметры – это внутренние переменные, по которым оценивают размер ИИ. До выхода Kimi K3 лидерами в Китае считались модели LongCat-2.0 от Meituan и V4-Pro от DeepSeek, имевшие по 1,6 триллиона параметров. Новинка от Moonshot подняла планку почти до 3 триллионов.

Эксперты отмечают, что главное преимущество китайских ИИ-систем – это их дешевизна. Запустить и использовать их в работе стоит меньше, чем платить за услуги американской OpenAI. Однако из-за гигантского размера Kimi K3 обычные пользователи не смогут запустить ее на своих компьютерах. По оценкам аналитиков American Enterprise Institute, для локального запуска такой модели понадобится специальное оборудование стоимостью в сотни тысяч долларов.

Стартап Moonshot имеет мощную поддержку таких гигантов, как Alibaba и Tencent. Компания активно накапливает капитал для дальнейшей технологической гонки.

Напомним, китайский ИИ-стартап Moonshot AI планирует достичь отметки в $30 миллиардов. Компания ведет предварительные переговоры с инвесторами о привлечении нового раунда финансирования в объеме до 2 миллиардов долларов перед возможным выходом на биржу в Гонконге.