Нова китайська ШІ-модель побила рекорд і перевершила американські аналоги

Китайський штучний інтелект стрімко наздоганяє американських лідерів ринку. Стартап Moonshot AI презентував нову нейромережу Kimi K3, яка має 2,8 трильйона параметрів. Наразі це найбільша у світі модель із відкритими вагами (open-weight), тобто її код та налаштування можна завантажувати й адаптувати під власні потреби.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Запуск відбувся всього за місяць після того, як уряд США з міркувань безпеки раптово заблокував та відкликав передові американські моделі Fable та Mythos від компанії Anthropic. Поява Kimi K3 доводить, що китайські розробники здатні створювати надпотужні системи за значно менші гроші, спростовуючи міф Заходу про те, що Китай відстає в технологіях ШІ на багато місяців.

Нова модель Kimi K3 створена для складних логічних завдань, написання великих обсягів програмного коду та серйозної аналітики. Вона має "вікно контексту" розміром в 1 мільйон токенів — це дозволяє їй обробляти та тримати в пам'яті величезні масиви інформації в межах одного запиту.

Перемога в тестах та реакція ринку

За заявою розробників, у тестах на ефективність використання обладнання та швидкість роботи Kimi K3 суттєво випередила такі відомі американські системи, як GPT-5.5, GPT-5.6 Sol та Claude Opus 4.8.

Незалежні оцінки експертів також підтверджують високий рівень новинки:

Платформа Arena.ai поставила китайську модель на перше місце у сфері створення веб-інтерфейсів.

Сервіс Vals AI помістив її на друге місце у загальному заліку, одразу за топовою американською Fable 5.

Аналітики Artificial Analysis зазначили, що Kimi K3 працює на рівні найновіших закритих систем від OpenAI та Anthropic, особливо під час виконання складних багатокрокових завдань.

Проте поява такого сильного конкурента влаштувала справжній струс на внутрішньому ринку Китаю. Акції інших місцевих ШІ-розробників у Гонконгу різко обвалилися: папери компанії Zhipu впали на 27,7%, а Minimax — на 16,5%.

Проблема масштабу та фінансові плани

Параметри — це внутрішні змінні, за якими оцінюють розмір ШІ. До виходу Kimi K3 лідерами в Китаї вважалися моделі LongCat-2.0 від Meituan та V4-Pro від DeepSeek, які мали по 1,6 трильйона параметрів. Новинка від Moonshot підняла планку майже до 3 трильйонів.

Експерти зазначають, що головна перевага китайських ШІ-систем — це їхня дешевизна. Запустити та використовувати їх у роботі коштує в рази менше, ніж платити за послуги американської OpenAI. Проте через гігантський розмір Kimi K3 звичайні користувачі не зможуть запустити її на своїх комп'ютерах. За оцінками аналітиків American Enterprise Institute, для локального запуску такої моделі знадобиться спеціальне обладнання вартістю в сотні тисяч доларів.

Стартап Moonshot має потужну підтримку від таких гігантів, як Alibaba та Tencent. Компанія активно накопичує капітал для подальшої технологічної гонки.

Нагадаємо, китайський ШІ-стартап Moonshot AI планує досягти оцінки у $30 мільярдів. Компанія веде попередні переговори з інвесторами про залучення нового раунду фінансування обсягом до 2 мільярдів доларів перед можливим виходом на біржу в Гонконгу.