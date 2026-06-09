Новая пенсионная реформа: правительство планирует изменить начисления для украинцев

Правительство представило Верховной Раде концепт предстоящей пенсионной реформы, которая должна ввести гарантированный минимальный уровень выплат и сократить разрыв между минимальными и максимальными пенсиями. Ее хотят вынести на рассмотрение парламента не позже осени.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Что предлагает правительство пенсионерам

Парламентарь отметила, что цель нового пенсионного законодательства – прекратить обесценивание выплат уже через три года после выхода человека на пенсию, как это происходит сейчас, и сократить разрыв между минимальными и максимальными выплатами.

По идее, предлагаемой правительством, пенсия будет состоять из базовой части, которую будет финансировать государство, и страховой части, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов. Также правительство предлагает постепенно переводить специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные пенсионные накопления.

Василевская-Смаглюк отметила, что ключевым моментом реформы должно стать перераспределение средств внутри пенсионной системы, что позволит избежать быстрого обесценивания выплат после выхода на пенсию.

Депутат уточнила, что в Минэкономики логику реформы прежде всего видят в перераспределении средств внутри системы.

"За счет введения базовой части рассчитывают убрать эффект, который наблюдаем сейчас, когда выплата обесценивается через три года после выхода на пенсию. В то время как "новые" пенсионеры получают значительно более высокие выплаты, имея аналогичный стаж и зарплату", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сформулировала 5 главных вопросов, которые должны быть решены посредством реформы:

коэффициент замещения – выход на 40-60% замещения зарплаты и план достижения этой цели;

урегулировать пенсии мобилизованных военных;

выровнять пенсионный возраст для всех украинцев одинаково;

перейти на накопление хотя бы по профессиональным пенсиям, требующим директивы ЕС;

для тех, кому поднимают зарплату – вводить накопительный компонент пенсий.

Напомним, правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

При этом средняя пенсия в Украине сейчас составляет лишь 27% от средней заработной платы, тогда как должна быть не менее 40%. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет 58%: в Польше это 57%, Румынии – 48%, Греции – 78%.