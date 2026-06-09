Нова пенсійна реформа: уряд планує змінити нарахування для українців

Уряд представив Верховній Раді концепт майбутньої пенсійної реформи, яка повинна запровадити гарантований мінімальний рівень виплат та скоротити розрив між мінімальними і максимальними пенсіями. Її хочуть винести на розгляд парламенту не пізніше осені.

Як пише Delo.ua, про це повідомила депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що пропонує уряд пенсіонерам

Парламентарка зауважила, що мета нового пенсійного законодавства – припинити знецінення виплат вже за три роки після виходу людини на пенсію, як це відбувається зараз, та скоротити розрив між мінімальними та максимальними виплатами.

За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, що залежатиме від стажу і сплачених внесків. Також уряд пропонує поступово переводити спеціальні пенсії у систему професійних пенсійних програм та розвивати добровільні пенсійні накопичення.

Василевська-Смаглюк зауважила, що ключовим моментом реформи має стати перерозподіл коштів всередині пенсійної системи, що дозволить уникнути швидкого знецінення виплати після виходу на пенсію.

Депутатка уточнила, що у Мінекономіки логіку реформи передусім бачать у перерозподілі коштів всередині системи.

"За рахунок запровадження базової частини розраховують прибрати ефект, який спостерігаємо зараз, коли виплата знецінюється через три роки після виходу на пенсію. У той час, як «нові» пенсіонери отримують значно вищі виплати, маючи аналогічний стаж та зарплату", - підкреслила Василевська-Смаглюк.

Голова парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова сформулювала 5 головних питань, які мають бути вирішені за допомогою реформи:

коефіцієнт заміщення - вихід на 40-60% заміщення зарплати і мати план досягнення цієї мети;

врегулювати пенсії мобілізованих військових;

вирівняти пенсійний вік для всіх українців однаково;

перейти на накопичення хоча б по професійних пенсіях, що є вимогою директиви ЄС;

для тих, кому піднімають зарплату – вводити накопичувальний компонент пенсій.

Нагадаємо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.