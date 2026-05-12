Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Новая почта" запустила минисклады для бизнеса в двух городах: как это повлияет на доставку

Новая почта
"Новая почта" запускает минисклады в регионах / Новая почта

"Новая почта" запустила два новых фулфилмент-хаба (минисклада) на базе грузовых отделений в Виннице и Полтаве. В реализацию этих проектов компания инвестировала более 240 тысяч гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Ускорение доставки для бизнеса

Главным преимуществом новых центров является существенное сокращение времени на обработку заказов. По данным компании, использование фулфилмента позволяет ускорить доставку товаров к конечному потребителю до четырех раз.

"Фулфилмент от "Новой почты" - это комплекс логистических услуг для бизнеса: от хранения товаров до комплектации и отправки заказов покупателям", - говорится в сообщении.

Первым партнером, начавшим работу на новых локациях, стала издательская компания WELL BOOKS.

Стратегические планы к 2030 году

Сегодня сеть "Новой почты" включает уже 9 фулфилмент-центров, расположенных в крупнейших городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Одессе и Днепре, и на базе отделений в Ивано-Франковске, Виннице и Полтаве.

Как отмечает Алексей Гришин, директор департамента контрактной логистики, в прошлом году это направление выросло на 50%, а в 2026 году компания планирует утроить объемы.

Глобальная цель оператора – выйти на показатель в 50 миллионов заказов в год до 2030 года, для чего до конца текущего года в областных центрах откроют еще 11 подобных минихабов.

Что такое фулфилмент

Fulfillment center – центр выполнения заказов (склад, где заказы собирают и готовят к отправке). Это комплекс сделок с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки.

Термин используется без перевода. Как бизнес-услуги, фулфилмент наиболее востребован интернет-магазинами и часто передается на аутсорсинг фулфилмент-центрам.

Напомним, "Новая почта" за первые три месяца 2026 года установила почти 2,7 тыс. новых почтоматов, что стало одним из самых быстрых темпов расширения автоматизированной сети доставки. Компания последовательно наращивает инфраструктуру self-service форматов на фоне растущего спроса на быструю и бесконтактную доставку.

Автор:
Татьяна Бессараб