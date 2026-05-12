"Новая почта" запустила минисклады для бизнеса в двух городах: как это повлияет на доставку

"Новая почта" запустила два новых фулфилмент-хаба (минисклада) на базе грузовых отделений в Виннице и Полтаве. В реализацию этих проектов компания инвестировала более 240 тысяч гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Ускорение доставки для бизнеса

Главным преимуществом новых центров является существенное сокращение времени на обработку заказов. По данным компании, использование фулфилмента позволяет ускорить доставку товаров к конечному потребителю до четырех раз.

"Фулфилмент от "Новой почты" - это комплекс логистических услуг для бизнеса: от хранения товаров до комплектации и отправки заказов покупателям", - говорится в сообщении.

Первым партнером, начавшим работу на новых локациях, стала издательская компания WELL BOOKS.

Стратегические планы к 2030 году

Сегодня сеть "Новой почты" включает уже 9 фулфилмент-центров, расположенных в крупнейших городах Украины, в частности в Киеве, Львове, Одессе и Днепре, и на базе отделений в Ивано-Франковске, Виннице и Полтаве.

Как отмечает Алексей Гришин, директор департамента контрактной логистики, в прошлом году это направление выросло на 50%, а в 2026 году компания планирует утроить объемы.

Глобальная цель оператора – выйти на показатель в 50 миллионов заказов в год до 2030 года, для чего до конца текущего года в областных центрах откроют еще 11 подобных минихабов.

Что такое фулфилмент

Fulfillment center – центр выполнения заказов (склад, где заказы собирают и готовят к отправке). Это комплекс сделок с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки.

Термин используется без перевода. Как бизнес-услуги, фулфилмент наиболее востребован интернет-магазинами и часто передается на аутсорсинг фулфилмент-центрам.

Напомним, "Новая почта" за первые три месяца 2026 года установила почти 2,7 тыс. новых почтоматов, что стало одним из самых быстрых темпов расширения автоматизированной сети доставки. Компания последовательно наращивает инфраструктуру self-service форматов на фоне растущего спроса на быструю и бесконтактную доставку.