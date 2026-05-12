"Нова пошта" запустила мінісклади для бізнесу у двох містах: як це вплине на доставку

"Нова пошта" запускає мінісклади у регіонах / Нова пошта

“Нова пошта” запустила два нові фулфілмент-хаби (мінісклади) на базі вантажних відділень у Вінниці та Полтаві. У реалізацію цих проєктів компанія інвестувала понад 240 тисяч гривень. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Пришвидшення доставки для бізнесу

Головною перевагою нових центрів є суттєве скорочення часу на обробку замовлень. За даними компанії, використання фулфілменту дозволяє пришвидшити доставку товарів до кінцевого споживача до чотирьох разів.

"Фулфілмент від "Нової пошти" — це комплекс логістичних послуг для бізнесу: від зберігання товарів до комплектації та відправки замовлень покупцям", - йдеться в повідомленні. 

Першим партнером, який почав роботу на нових локаціях, стала видавнича компанія WELL BOOKS.

Стратегічні плани до 2030 року

На сьогодні мережа "Нової пошти" включає вже 9 фулфілмент-центрів, розташованих у найбільших містах України, зокрема в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі, та на базі відділень у Івано-Франківську, Вінниці та Полтаві.

Як зазначає Олексій Гришин, директор департаменту контрактної логістики, минулого року цей напрям зріс на 50%, а у 2026 році компанія планує потроїти обсяги.

Глобальна ціль оператора — вийти на показник у 50 мільйонів замовлень на рік до 2030 року, для чого до кінця поточного року в обласних центрах відкриють ще 11 подібних мініхабів.

Що таке фулфілмент

Fulfillment center — центр виконання замовлень (склад, де замовлення збирають і готують до відправки). Це комплекс операцій з моменту оформлення замовлення покупцем і до моменту отримання їм покупки.

Термін використовується без перекладу. Як бізнес-послуги, фулфілмент найбільше востребований інтернет-магазинами і часто передається на аутсорсинг фулфілмент-центрам.

Нагадаємо, "Нова пошта" за перші три місяці 2026 року встановила майже 2,7 тис. нових поштоматів, що стало одним із найшвидших темпів розширення автоматизованої мережі доставки. Компанія послідовно нарощує інфраструктуру self-service форматів на тлі зростання попиту на швидку та безконтактну доставку. 

Автор:
Тетяна Бесараб