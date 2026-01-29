Запланована подія 2

Новая программа Трампа: рожденные в США дети получат по $1000 на спецсчет

Дональд Трамп
Трамп объявил о запуске программы "Trump Accounts". / Википедия

Президент США объявил о запуске программы "Trump Accounts" в рамках "Big Beautiful Bill". Каждый ребенок, рожденный в США с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года , получит депозит в размере $1000 на специальный налоговый инвестиционный счет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Программа направлена на стимулирование сбережений, повышение финансовой грамотности и обеспечение стартового капитала молодому поколению.

Детали программы

Средства инвестируются в фонды индексов американского фондового рынка, такие как S&P 500 для долгосрочного роста. Доступ к накоплениям открывается по достижении 18 лет. При этом родители или опекуны могут ежегодно вносить дополнительные суммы до $5000 без налоговых последствий. Официально аккаунты будут доступны онлайн 4 июля этого года. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что более 500 тысяч семей уже зарегистрировались.

Трамп отметил, что успех счетов будет измеряться "не только созданным богатством, это будет видно у молодых людей, покупающих дома, о которых они даже не могли мечтать. Это будет видно в полученных дипломах, основанных компаниях, созданных семьях и рождении большего количества детей".

Белый дом активно поощряет семьи вносить дополнительные взносы. Частные инвесторы также поддерживают инициативу: например, предприниматель Майкл Делл и его супруга Сьюзен уже инвестировали 6,25 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт подчеркнула, что эти счета решат проблему нехватки сберегательных счетов для многих американских семей. По прогнозам администрации, даже без дополнительных взносов на счетах накопится $5800 на момент совершеннолетия ребенка.

Обещания Трампа

В ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что каждый американец получит 2 тысячи долларов с доходов от введенных пошлин. Но деньги не получат "люди с высоким доходом".

"Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики строятся повсюду. Каждому будет выплачен дивиденд не менее 2000 долларов на человека (не считая людей с высокими доходами!)", - отметил он.

Помощь в Украине

Стоит отметить, что с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий рост единовременного пособия при рождении малыша до 50 000 грн и устанавливающий новые стандарты выплат для беременных женщин и рожениц.

Выплаты во время декретного отпуска будут зависеть от занятости женщины:

  • женщины без официального трудоустройства будут получать фиксированную сумму – 7 000 грн ежемесячно;
  • официально трудоустроенные лица имеют право на выплату в размере 100% их среднего дохода за последний год;
  • для военных, полицейских и других спецкатегорий – 100% среднемесячного денежного довольствия.

Деньги будут начисляться за стандартный период: 70 дней до рождения малыша и 56 дней после. В случае рождения двух и более детей или медицинских осложнений послеродовой период оплаты продлевается до 70 дней.

Автор:
Татьяна Ковальчук