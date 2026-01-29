Нова програма Трампа: народжені в США діти отримають по $1000 на спецрахунок

Президент США оголосив про запуск програми "Trump Accounts" у рамках "Big Beautiful Bill". Кожна дитина, народжена в США з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2028 року, отримає депозит у розмірі $1000 на спеціальний податковий інвестиційний рахунок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Програма спрямована на стимулювання заощаджень, підвищення фінансової грамотності та забезпечення стартового капіталу для молодого покоління.

Деталі програми

Кошти інвестуються у фонди індексів американського фондового ринку, такі як S&P 500, для довгострокового зростання. Доступ до накопичень відкривається після досягнення 18 років. При цьому батьки чи опікуни мають можливість щороку вносити додаткові суми до $5000 без податкових наслідків. Офіційно облікові записи будуть доступні онлайн 4 липня цього року. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що понад 500 000 сімей уже зареєструвалися.

Трамп зазначив, що успіх рахунків буде вимірюватися "не лише створеним багатством, це буде видно в молодих людях, які купують будинки, про які вони навіть не могли мріяти. Це буде видно в отриманих дипломах, заснованих компаніях, створених сім'ях та народженні більшої кількості дітей".

Білий дім активно заохочує сім'ї робити додаткові внески. Приватні інвестори також підтримують ініціативу: наприклад, підприємець Майкл Делл та його дружина Сьюзен уже інвестували 6,25 мільярда доларів.

Прес-секретарка Білого дому Кароліна Лівітт підкреслила, що ці рахунки вирішать проблему нестачі ощадних рахунків для багатьох американських родин. За прогнозами адміністрації, навіть без додаткових внесків на рахунках накопичиться $5800 на момент повноліття дитини.

Обіцянки Трампа

У листопаді минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець отримає 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених мит. Але гроші не отримають "люди з високим доходом".

"Рекордні інвестиції в США, заводи та фабрики будуються всюди. Кожному буде виплачено дивіденд щонайменше 2000 доларів на людину (не враховуючи людей з високими доходами!)", — зазначив він.

Допомога в Україні

Варто зазначити, що з 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності закон, який передбачає зростання одноразової допомоги при народженні малюка до 50 000 грн та встановлює нові стандарти виплат для вагітних жінок і породіль.

Виплати під час декретної відпустки будуть залежати від зайнятості жінки:

жінки без офіційного працевлаштування отримуватимуть фіксовану суму — 7 000 грн щомісяця;

офіційно працевлаштовані особи мають право на виплату в розмірі 100% їхнього середнього доходу за останній рік;

для військових, поліцейських та інших спецкатегорій — 100% середньомісячного грошового забезпечення.

Гроші нараховуватимуться за стандартний період: 70 днів до народження малюка та 56 днів після. У разі народження двох і більше дітей або медичних ускладнень, післяпологовий період оплати подовжується до 70 днів.