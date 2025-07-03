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Новая волна увольнений в Microsoft: компания сокращает 9000 работников, фокусируясь на ИИ
Корпорация Microsoft проводит очередное значительное сокращение штата, на этот раз увольняя около 9000 сотрудников. Это уже вторая большая волна увольнений за год, поскольку компания стремится сократить расходы, одновременно увеличивая инвестиции в сферу искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.
По словам представителя компании, под сокращение попадут на менее 4% всех сотрудников компании. Эти изменения коснутся всех команд, регионов и работников с разным стажем, а их цель — оптимизировать процессы и уменьшить количество управленческих звеньев.
"Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для того, чтобы наилучшим образом позиционировать компанию и команды для успеха на динамичном рынке", — добавил он.
Аналитик Bloomberg Intelligence Анураг Рана отметил, что эти сокращения могут помочь компенсировать рост расходов, связанных с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. По его словам, они могут свидетельствовать об усилении внутреннего использования инструментов ИИ.
Ранее сообщалось, что Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест в июле, что коснется продавцов, а также повлияет на такие подразделения, как Xbox. Увольнения произошли после предварительного раунда увольнений в мае, который затронул 6000 человек и больше всего поразил должности разработчиков продуктов и инженеров.
Напомним, недавние масштабные увольнения в Microsoft охватили около 3% персонала – это примерно 7000 человек. Больше всего пострадали программисты: только в штате Вашингтон потеряли работу около 2 тысяч ИТ-специалистов.