Нова хвиля звільнень у Microsoft: компанія скорочує 9000 працівників, фокусуючись на ШІ

Корпорація Microsoft проводить чергове значне скорочення штату, цього разу звільняючи близько 9000 співробітників. Це вже друга велика хвиля звільнень за рік, оскільки компанія прагне скоротити витрати, одночасно збільшуючи інвестиції у сферу штучного інтелекту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

За словами представника компанії, під скорочення потраплять на менш ніж 4% від усіх співробітників компанії. Ці зміни торкнуться всіх команд, регіонів та працівників з різним стажем, а їхня мета — оптимізувати процеси та зменшити кількість управлінських ланок.

"Ми продовжуємо впроваджувати організаційні зміни, необхідні для того, щоб найкращим чином позиціювати компанію та команди для досягнення успіху на динамічному ринку", - додав він.

Аналітик Bloomberg Intelligence Анураг Рана зазначив, що ці скорочення можуть допомогти компенсувати зростання витрат, пов’язаних із розбудовою інфраструктури штучного інтелекту. За його словами, вони також можуть свідчити про посилення внутрішнього використання інструментів ШІ.

Раніше повідомлялося, що Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць у липні, що торкнеться продавців, а також вплине на такі підрозділи, як Xbox. Звільнення відбулися після попереднього раунду звільнень у травні, який торкнувся 6000 осіб і найбільше вразив посади розробників продуктів та інженерів.

Нагадаємо, нещодавні масштабні звільнення в Microsoft охопили близько 3% персоналу — це приблизно 7000 осіб. Найбільше постраждали програмісти: лише у штаті Вашингтон роботу втратили близько 2 тисячі ІТ-спеціалістів.