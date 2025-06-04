Новое жилье для приемных семей: Минсоцполитики выделило 833 млн грн в 2025 году

В 2025 году Министерство социальной политики Украины выделило 833 миллиона гривен на закупку жилья для больших приемных семей, в частности, детских домов семейного типа. Сейчас в общинах по всей стране продолжается активная покупка домов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, обеспечение жильем таких семей является не только первоочередной потребностью, но и ключевым фактором для увеличения количества детей, воспитываемых в семейном кругу.

"Поэтому Минсоцполитики направляет субвенцию местным бюджетам на приобретение комфортных домов достаточной площади. К 2029 году предполагается обеспечение жильем более 700 таких семей", — отметила она.

В министерстве добавили, что средства субвенции 2025 позволят приобрести жилье для более 120 крупных приемных семей в разных регионах Украины. Приблизительно полсотни из них вновь созданы, а остальные были вынуждены спасать детей от последствий войны.

Напомним, в пяти общинах капитально отремонтируют 160 многоквартирных домов. Для повышения эффективности восстановления будет проведен анализ возможности группировки зданий в кластеры.