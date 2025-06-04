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Нове житло для прийомних сімей: Мінсоцполітики виділило 833 млн грн у 2025 році

нове житло
Прийомні сім'ї отримають нове житло / Depositphotos

У 2025 році Міністерство соціальної політики України виділило 833 мільйони гривень на закупівлю житла для великих прийомних сімей, зокрема дитячих будинків сімейного типу. Наразі у громадах по всій країні триває активна купівля будинків. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович, забезпечення житлом таких сімей є не лише першочерговою потребою, а й ключовим фактором для збільшення кількості дітей, які виховуються у родинному колі.

"Тому Мінсоцполітики спрямовує субвенцію місцевим бюджетам на придбання комфортних будинків достатньої площі. До 2029 року передбачається забезпечення житлом понад 700 таких сімей", — зазначила вона.

У міністерстві додали, що кошти субвенції 2025 року дозволять придбати житло для понад 120 великих прийомних сімей у різних регіонах України. Приблизно пів сотні з них є новоствореними, а решта були змушені рятувати дітей від наслідків війни.

Нагадаємо, у п’яти громадах капітально відремонтують 160 багатоквартирних будинків. Для підвищення ефективності відбудови буде проведено аналіз можливості групування будинків у кластери.

Автор:
Тетяна Бесараб