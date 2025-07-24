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Новопокровский комбинат хлебопродуктов выставили на приватизацию

приватизация
Стартовая цена лота составляет 113,16 миллионов гривен / ФГИУ

Фонд госимущества Украины объявил приватизационный аукцион целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Новопокровский комбинат хлебопродуктов".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

Торги состоятся 5 августа 2025, а заявки на участие принимаются до 20:00 4 августа.

Объект находится в пгт Новопокровка Чугуевского района Харьковской области по улице им. В. Весича, 1. Общая площадь имущества составляет 57524,5 м².

В состав актива входят 83 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры, 53 единицы транспорта и спецтехники, а также 3034 единицы другого движимого имущества.

Стартовая цена лота составляет 113,16 миллионов гривен. По информации Фонда госимущества, объект может представлять интерес для инвесторов, заинтересованных в развитии агропромышленных или логистических мощностей на востоке Украины.

Фонд государственного имущества Украины установил новый рекорд по объему поступлений в государственный бюджет — за первое полугодие 2025 года сумма составила более 5,17 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко