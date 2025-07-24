Новопокровский комбинат хлебопродуктов выставили на приватизацию

Фонд госимущества Украины объявил приватизационный аукцион целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Новопокровский комбинат хлебопродуктов".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества Украины.

Торги состоятся 5 августа 2025, а заявки на участие принимаются до 20:00 4 августа.

Объект находится в пгт Новопокровка Чугуевского района Харьковской области по улице им. В. Весича, 1. Общая площадь имущества составляет 57524,5 м².

В состав актива входят 83 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры, 53 единицы транспорта и спецтехники, а также 3034 единицы другого движимого имущества.

Стартовая цена лота составляет 113,16 миллионов гривен. По информации Фонда госимущества, объект может представлять интерес для инвесторов, заинтересованных в развитии агропромышленных или логистических мощностей на востоке Украины.

Фонд государственного имущества Украины установил новый рекорд по объему поступлений в государственный бюджет — за первое полугодие 2025 года сумма составила более 5,17 млрд грн.