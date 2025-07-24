Новопокровський комбінат хлібопродуктів виставили на приватизацію

Фонд держмайна України оголосив приватизаційний аукціон цілісного майнового комплексу державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду державного майна України.

Торги відбудуться 5 серпня 2025 року, а заявки на участь приймаються до 20:00 4 серпня.

Об’єкт розташований у смт Новопокровка Чугуївського району Харківської області на вулиці ім. В. Вєсіча, 1. Загальна площа майна становить 57 524,5 м².

До складу активу входять 83 одиниці нерухомого майна та інфраструктури, 53 одиниці транспорту і спецтехніки, а також 3034 одиниці іншого рухомого майна.

Стартова ціна лота становить 113,16 мільйона гривень. За інформацією Фонду держмайна, об'єкт може становити інтерес для інвесторів, зацікавлених у розвитку агропромислових або логістичних потужностей на сході України.

Додамо, Фонд державного майна України встановив новий рекорд за обсягом надходжень до державного бюджету — за перше півріччя 2025 року сума склала понад 5,17 млрд грн.