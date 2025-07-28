Новояворовские электросети впервые принесли прибыль: АРМА перечислило более 700 тысяч гривен в госбюджет

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило о первом поступлении дохода в государственный бюджет от управления арестованными Новояворовскими электросетями. Согласно официальной информации, за первое полугодие 2025 года в бюджет будет перечислено 712,69 тысячи гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы АРМА Елены Думы.

Впервые с момента передачи этого актива в управление в 2020 году предприятие начало генерировать прибыль. Согласно данным ООО "Нафтогаз Тепло" - компании, выступающей управляющим по договору с АРМА, - чистый доход от хозяйственной деятельности за шесть месяцев этого года составил 950,25 тысяч гривен.

После уплаты налогов, вознаграждения управляющему и расходов на управление более 700 тысяч гривен пойдут в государственную казну.

В агентстве подчеркнули, что это не только результат прозрачного и эффективного менеджмента, но и показатель новых подходов к работе с арестованными активами. Раньше стратегические объекты кое-где простаивали или работали в убыток, однако теперь АРМА ставит целью сделать каждый подобный актив источником реального поступления для бюджета.

Ключевую роль в достижении этого результата сыграло Управление мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА. Благодаря системному контролю, пересмотру стратегий управления и внедрению новых стандартов удалось сломать хроническую практику убыточности. В агентстве отмечают, что этот кейс станет примером дальнейшей работы с другими арестованными объектами.

АРМА разыскало активы должностных лиц учреждений, которые подозреваются в присвоении бюджетных средств при закупке тепловой электроэнергии государственными учреждениями.