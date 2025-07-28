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Новояворівські електромережі вперше принесли прибуток: АРМА перерахувало понад 700 тисяч гривень до держбюджету

АРМА
Новояворівські електромережі вперше принесли прибуток / Depositphotos

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) повідомило про перше надходження доходу до державного бюджету від управління арештованими Новояворівськими електромережами. Згідно з офіційною інформацією, за перше півріччя 2025 року до бюджету буде перераховано 712,69 тисяч гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови АРМА Олени Думи.

Уперше з моменту передачі цього активу в управління у 2020 році підприємство почало генерувати прибуток. Згідно з даними ТОВ "Нафтогаз Тепло" — компанії, яка виступає управителем за договором з АРМА, — чистий дохід від господарської діяльності за шість місяців цього року склав 950,25 тисячі гривень.

Після сплати податків, винагороди управителю та витрат на управління понад 700 тисяч гривень підуть до державної скарбниці.

В агентстві підкреслили, що це не лише результат прозорого й ефективного менеджменту, а й показник нових підходів до роботи з арештованими активами. Раніше стратегічні об’єкти подекуди простоювали або працювали в збиток, однак тепер АРМА ставить за мету зробити кожен подібний актив джерелом реального надходження для бюджету.

Ключову роль у досягненні цього результату відіграло Управління моніторингу ефективності менеджменту активів АРМА. Завдяки системному контролю, перегляду стратегій управління та впровадженню нових стандартів вдалося зламати хронічну практику збитковості. В агентстві зазначають, що цей кейс стане прикладом для подальшої роботи з іншими арештованими об’єктами.

Додамо, АРМА розшукало активи службових осіб установ, які підозрюються у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі теплової електроенергії державними установами.

Автор:
Тетяна Гойденко