Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,12

43,00

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новые графики света в Киеве: где проверить, почему нет электроэнергии и что делать?

свет
Как узнать, когда в вашем доме выключат свет? / Pixabay

В Киеве действуют новые временные графики отключений электроэнергии, и у жителей часто есть вопросы по их работе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

  • Где посмотреть график света в Киеве?

Свои отключения можно посмотреть в чат-боте, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

Если адреса нет в списке – можно оставить заявку в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте.

  • Свет по графику есть, а его нет?

Чаще всего причина – авария, которая может произойти даже внутри дома. В таких случаях нужно обращаться в ОСМД или ЖЭК – они передадут заявку энергетикам для устранения проблемы.

  • Почему в одном доме разные графики?

Если дом подключен к нескольким линиям, электричество в квартирах может подаваться в разное время. Какую линию обслуживает ваша квартира, знает управляющий дома.

Следование этим рекомендациям поможет киевлянам оперативно проверять графики и реагировать на непредвиденные отключения.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько