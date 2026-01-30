Новые графики света в Киеве: где проверить, почему нет электроэнергии и что делать?

В Киеве действуют новые временные графики отключений электроэнергии, и у жителей часто есть вопросы по их работе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Где посмотреть график света в Киеве?

Свои отключения можно посмотреть в чат-боте, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

Если адреса нет в списке – можно оставить заявку в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте.

Свет по графику есть, а его нет?

Чаще всего причина – авария, которая может произойти даже внутри дома. В таких случаях нужно обращаться в ОСМД или ЖЭК – они передадут заявку энергетикам для устранения проблемы.

Почему в одном доме разные графики?

Если дом подключен к нескольким линиям, электричество в квартирах может подаваться в разное время. Какую линию обслуживает ваша квартира, знает управляющий дома.

Следование этим рекомендациям поможет киевлянам оперативно проверять графики и реагировать на непредвиденные отключения.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

